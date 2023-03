Deben demoler una vivienda para abrir una calle, el morador se niega a salir hasta resolver su situación

El terreno en que se da esta particular situación ocurre se encuentra sobre la calle Ithurbide del barrio El Molino; la traza va desde ésta hasta la calle María Chiquita y será la continuidad de calle Laurent.

Martín Méndez vive en el inmueble a demoler desde hace unos años, sin embargo su vínculo con el propietario de esa parcela comprendida por varios terrenos, el que falleció hace un tiempo, lo mantiene desde hace unos siete, recordó esta tarde a Distrito Interior.

El hombre que vive allí junto a su hijo de 9 años, se dedica a la electromecánica en el mismo lugar, por lo tanto, irse no solamente significaría quedar a la deriva desde lo habitacional, sino también desde lo laboral.

En ningún momento desconoce la situación en la que se encuentra permaneciendo allí, pero pretende que se respete el acuerdo que de palabra, asegura, tenía con el dueño, por lo que hoy se encuentra en una disputa legal con los herederos que le solicitaron se retire, para ello le han ofrecido algunos bienes como un vehículo, pero no lo aceptó dado que pretende un lugar estable, una casa o terreno en el que pueda montar su taller.

La Municipalidad, que avanzó en las tareas para la apertura de la calle esta mañana retirando un árbol que se encontraba frente a la casa de Méndez, le ofreció al hombre alquilarle un inmueble por un tiempo, pero ésto tampoco garantiza la solución que éste pretende, motivo por el que, con el asesoramiento del abogado Feliciano Gómez quien lo representa legalmente, permanecerá en ese lugar hasta que su reclamo esté resuelto.

Es de destacar que, a pesar de lo difícil y trabadas que parecen estar las negociaciones entre las partes, todo transcurre en calma y a derecho. Al hijo, menor de edad, que vive unos días con él y otros con la mamá, hoy había decidido enviarlo con la progenitora para evitar exponerlo a la angustia que significa lo que ocurre, explicó.

«Por el momento no me voy a mover, no me debo mover la casa», expresó, mientras deberá pasar el fin de semana largo para que la justicia de nuevas señales.

