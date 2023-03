Daiana, la mamá de Martina: «Sin la gente hubiese sido imposible sostenernos todos estos meses» (VIDEO)

Hace casi nueve meses la familia recibió el diagnóstico de la enfermedad de la pequeña de 10 años que desde entonces se encuentra junto a su mamá internada en Capital Federal donde lleva adelante el tratamiento que, en algunos casos ha requerido hasta 2 años.

La prolongación en el tiempo requiere una importante suma de dinero mensualmente que resultaría para cualquiera muy difícil de hacerle frente, de allí que le planteó a la escuela N° 17, donde concurre la niña, realizar alguna acción, como un bono contribución, para lograr recaudar fondos que le permitieran un respiro en la apretada economía; lo que no imaginaba la familia que la respuesta iba a ser tan contundente.

Fueron varias las oportunidades en que la comunidad se movilizó por Martina, pero la del carnaval solidario el pasado fin de semana superó las expectativas, logrando recaudar más de $ 600.000, a los que se suma un monto similar por otra acción a la que nos referiremos en otra publicación.

Ahora, por unos meses tendrán alivio, reconoció Daiana quien accedió a esta entrevista con Distrito Interior para agradecer a todas las personas que hicieron su aporte.

«Sin la gente hubiese sido imposible sostenernos todos estos meses», destacó, al tiempo que contó cómo se encuentra Martina quien conserva intacto su espíritu inquieto y buen humor, cómo es el día a día y en en relación hacia el futuro, no pueden precisar hasta cuándo pero esperan que sea pronto para emprender el regreso a General Villegas, ciudad de la que Daiana no es oriunda, pero vive desde hace un largo tiempo, formó aquí su familia; «siendo que nos soy de acá la comunidad nos trata de manera especial», comentó sorprendida, reafirmando que a pesar de las cosas que tenemos como sociedad para corregir, cuando el pueblo se une, no hay metas que no puedan ser alcanzadas.

Relacionado