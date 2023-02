Es villeguense y expuso una situación por la que atraviesan miles de personas

Flavia Berón, que es mamá de una adolescente de 18 años (lo destacamos porque es junto a quien todos los días enfrenta la vida), hizo catarsis en sus redes sociales y no tardó mucho tiempo en observar la reacción de la gente que, en su gran mayoría son contactos de la misma ciudad, está pasando por su misma situación.

Si bien es causa común, no alcanza para conformarse; su posteo fue un grito desesperado que encontró eco en gente con empatía, pero también con idéntica realidad.

Lo que muchas veces se dice, lee o escucha, especialmente en estadísticas o funcionarios o candidatos que dependiendo del lado en que se encuentren le dan mayor o menor importancia, no lo ocultan, ni lo niegan, porque no se puede disimular más la realidad en este (y otros aspectos también).

Hasta que no llega una acción como la de Flavia que el padecimiento tiene nombre y apellido, rostro, una dirección, etc. parece que todavía no está cerca del lugar en el que vivimos.

Podríamos sumar párrafos a esta publicación que como a muchos al leerla como mínimo nos movilizó, por eso, con la debida autorización, quisimos exponerla, no solamente porque no está sola al coincidir con muchos otros ciudadanos, sino porque al ser cada vez más en estas condiciones, claramente, así no se podrá seguir por mucho tiempo más.

Saque usted sus propias conclusiones.

El posteo de Flavia

«Cada vez todo es más difícil, nada alcanza, ya no se que inventar, trabajas incansablemente todo el día y solo te alcanza para comer y ojo, una sola comida para que rinda almuerzo y cena, mientras las cuentas te van quedando colgadas xq te toca priorizar, tenés que elegir entre comer o pagar un servicio.

Y al otro dia te levantas y todo aumento otra vez, y tratas de laburar mas para llegar y llega un momento q el cuerpo te pasa factura y me siento ahogada y desesperada y me acuesto sin saber que voy a hacer mañana ni como voy a pagar el alquiler y estoy tan tan cansada y frustrada, ya no tengo fuerzas.

Nadie hace nada, el mundo ahi afuera sigue como si nada y, acá adentro, yo estoy detonada, amargada, triste, nos hacen sentir insignificantes, q nuestro esfuerzo no vale.

Hasta cuando? La puta madre…»

Relacionado