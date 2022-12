«El tipo hizo todo para estar en cana, lo tiene bien merecido», sostuvo el abogado de la familia del ciclista abandonado luego de ser embestido (VIDEO)

Eduardo Maffía no pudo evitar al final de la nota ser enfático acerca de la actitud adoptada por al ahora detenido Julio Eduardo Piñas, el conductor de la camioneta S10 que luego de atropellar y dar muerte a Fabio Católica cuando éste pedaleaba entre General Pinto y Germania.

«Nadie merece una muerte así, pero si había alguien que no lo merecía era fabio», expresó argumentando acerca de las razones por las que a este caso lo toma como propio.

Previo a ello, Maffía, explicó los alcances que tiene el abandono de persona, con el agravante, no solamente de lo que humanamente representa, sino porque con ello Piñas alteró la escena del siniestro vial, entorpeciendo las pericias, al retirar, incluso sacando o levantando la patente y colocándola en la caja de la camioneta con la que recorrió unos 70 kilómetros por caminos rurales hasta quedar varado al costado de la ruta 188 a la altura de Ameghino.

El abogado de la familia Cattólica, insiste en todo momento y deja en claro que no cree en el estado de shock de dijo haber estado en su declaración el imputado, debido a su operatoria para no ser visto por las cámaras, incluso ocultando la pick up en su campo, de acuerdo a lo expresado.

En ese punto destacó dos aspectos del recorrido posterior al impacto que le costó la vida al ex policía recientemente jubilado; uno de ellos el de intentar no ser visto por las cámaras de seguridad de Granada, las que se encuentran estratégicamente colocadas en todo el distrito de General Pinto; es casi imposible pasar desapercibido dada la cantidad que ha decidido el municipio colocar en diferentes puntos, resaltó; el otro, la aparición en escena de Carlos Duarte que es el villeguense que lo remolcó hasta el campo donde Piña dejó la camioneta totalmente siniestrada.

Trascendió que la Fiscal habría solicitado la aprehensión de Duarte en carácter de encubridor, lo que finalmente desestimó la jueza, sin embargo, esta mañana en el Programa Las Cosas por el Aire que conduce Fernando Cisarello, una versión indica que Piñas le habría manifestado a Duarte, cuando éste, que circulaba hacia la ciudad de La Plata junto a su esposa y uno de los hijos, se detuvo porque lo reconoció y ofreció ayuda, que se le habría volado el capo.

Probablemente se los cite a declarar y de coincidir esta versión con las declaraciones, podrían complicar aún más la situación procesal de Piñas, a quien su nuevo abogado de apellido Muñoz, de Junín, quien asumió la defensa en reemplazo de Ricardo Dominguez,la morigeración de la pena, por lo que hasta el juicio podría tener prisión domiciliaria; la edad, 68 años, y una o más presuntas enfermedades podrían dar lugar a ese pedido; no obstante, y si fuera penalmente hallado culpable, a pesar de la condena de tres a seis años que caben en estos casos, no iría preso, consideró Maffía.

