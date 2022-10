«La Noche de Mamá», la original propuesta de Los Mendocinos, la florería de General Villegas

Cada año para esta fecha el comercio que se encuentra ubicado en Vieytes y Pringles realiza ventas con propuestas extraordinarias y este año no solamente no será la excepción, sino que tiene agregados; lo más significativo es que hoy atenderán hasta las 22:30 hs. dando respuesta al pedido de muchas personas que por trabajar en comercios no hubiesen llegado a tiempo, del mismo modo para quienes les resulte cómodo dejar la compra de una planta o flores para mamá, estrenando una nueva forma de vender en fechas significativas.

A su vez, la firma dispuso que a partir de las 20:00 hs. jugarán a través de sus redes sociales proponiendo consignas que los clientes deberán cumplir de modo espontáneo ganando premios instantáneos, para ello deberán estar atentos a «Los Mendocinos» en Facebook e Instagram.

Por otra parte la reserva del presente se puede realizar vía telefónica al 3388 412708.

