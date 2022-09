General Villegas: uno de los primeros aprehendidos en pandemia fue sobreseído por la justicia

El hecho había ocurrido en el mes de abril del año 2020, la persona involucrada con efectivos policiales fue Roberto Poblet. En la oportunidad el modo en que se dio el caso generó todo tipo de opiniones y quedó en manos de la justicia que tiempo atrás falló.

Luego de lo ocurrido el involucrado dio en una nota su versión de los hechos.

Lo dispuesto por la autoridad interviniente, cuya disposición publicamos (textual) a continuación, fue dada a conocer en la fecha por el propio Poblet a Distrito Interior, quien resultó sobreseído.

«Junín, AUTOS Y VISTOS: los de este legajo caratulado “Poblet, Roberto Carlos s/ violación de medidas­ propagación epidemia(art. 205)”, pasados a despacho para resolver el pedido de sobreseimiento de Carlos Roberto Poblet de Gral.Villegas, provincia de Buenos Aires. Y CONSIDERNADO: 1. Que la Sra. Fiscal Federal de Pehuajó solicitó el sobreseimiento de Carlos Roberto Poblet, de conformidad con lo normado en el artículo 336 inc. 2° del CPPN. Indicó que el 8/04/2020, a las 10.25 horas, personal policial detectó al nombrado en la vía pública de Gral. Villegas, provincia de Buenos Aires. Que, interrogado respecto del permiso para circular, Poblet refirió que estaba yendo al banco a cobrar, conducta que no se encontraba vedada a los ciudadanos en aquel entonces, motivo por el cual propicia su sobreseimiento. 2. Analizados los fundamentos expuestos por la Sra. Fiscal Federal de Pehuajó, entiendo que corresponde hacer lugar a lo peticionado y sobreseer a Poblet (art. 336 inc. 2° CPPN).

Poder Judicial de la Nación JUZGADO FEDERAL DE JUNIN – SECRETARIA PENAL Como bien advirtió la Sra. Fiscal, la conducta desplegada por el encausado no constituyó delito alguno, toda vez que esta se encontraba autorizada. Por ello,RESUELVO: 1. Sobreseer a Roberto Carlos Poblet, ya filiado, por el hecho del que fue imputado (art. 336 inc. 2° CPPN),con la expresa aclaración que la formación del sumario no afecta el buen nombre y honor del que hubiera gozado (art. cit., in fine CPPN)».

Relacionado