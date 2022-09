Sol Fernández: «Pedimos que los juegos se mantengan hasta que el municipio concrete los planes que dice tener para el lugar»

La referente de la oposición que llegó hasta la plazoleta del barrio Ex Quinta Migliore explicó los alcances del trabajo que desde agosto viene llevando a cabo con su grupo de trabajo y los vecinos.

«Han sido tres reuniones en la plazoleta con los vecinos quienes plantearon como una de las principales necesidades dotar a este espacio de arbolado y juegos, hay que tener en cuenta que a los chicos de este barrio les queda todo lejos, por lo tanto es importante que cuenten con un lugar capaz de darles la posibilidad de jugar, como mínimo», expresó Fernández, quien a su vez se mostró sorprendida por la actitud y reacción del Ejecutivo al querer retirar los juegos que «son el resultado de gestiones, siempre junto con los vecinos, ante el OPISU, quien llevó a cabo la tarea, que además continuará con una jornada el fin de semana en la que todos participarán de la colocación de las distintas especies de árboles».

«Yo misma fui personalmente a llevarle al intendente la nota el martes en la que solicitamos asesoramiento y autorización, pero ni él, ni Marina Justo me atendieron, es más, hace tiempo que no me responde; sin embargo me recibió Alicia Laino a quien le plantee la iniciativa e invité a que se sume la Municipalidad».

«La plazoleta tiene tres juegos y están rotos, no tiene iluminación, no está forestado. El barrio tiene siete años y ¿ahora aparecen los proyectos?», se preguntó.

Fernández explicó que son su grupo junto a la provincia realizaron un relevamiento de los barrios populares, Ex Quinta Migliore es uno de ellos y el que más necesita, por eso comenzaron por acá. «La formación de una Comisión tiene como objetivo que los propios vecinos continúen sin necesidad de contar con nuestra presencia; lo nuestro es iniciarlos y aportar en todo aquello que esté a nuestro alcance, estar donde existe una necesidad que hasta el momento no ha tenido respuesta».

«En este caso en particular quisimos sumar también al Gobierno local, por eso seguimos sin entender por qué actúan de este modo. Por ahora y dada la situación pedimos que los juegos se mantengan hasta que el municipio concrete sus planes para el lugar», concluyó.

