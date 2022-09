IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: «denuncian» condiciones infrahumanas en geriátrico

Son al menos tres video caseros grabados, hace posiblemente poco tiempo en un geriátrico, presumiblemente de General Villegas.

Lo cierto es que formalmente al día de hoy no se registran desde los organismos estatales locales competentes denuncia alguna, como debería ser, por lo tanto no es posible darle crédito al material que tampoco exime de ignorarlo.

Lo que ya es viral en la comunidad motivó, de acuerdo a lo que manifestó esta tarde una alta funcionaria del municipio al ser consultada por Distrito Interior, que las áreas Comercio y Bromatología realizaran las primeras acciones para descartar cualquier situación que se evidenciaría en los videos de los que se tienen conocimiento. Por el momento no serían veraces.

Las áreas mencionadas certifican que los lugares se encuentren debidamente habilitadas y a derecho, por un lado comercialmente y por el otro, en la manipulación de alimentos.

Aspectos como la profesionalidad del personal o la idoneidad del mismo le correspondería a la Provincia.

Otro dato aportado por la funcionaria es que los videos no serían recientes.

Al día de hoy no existen certezas, salvo la preocupación de una buena parte de la comunidad que se ve movilizada por lo observado, no obstante es una oportunidad de realizar una inspección general en los lugares donde se encuentran alojados los abuelos. Aunque de no haber sido por esta «movida» quizá no se habrían realizado, nunca está de más.

Algunos de los videos que circulan por las redes y celulares

