«El maestro» Antonio Carrizo hubiera cumplido 96 años en el día de hoy

Nacido en General Villegas, provincia de Buenos Aires, el 15 de septiembre de 1926, su apellido real era Carrozi y una de sus pasiones, la radio, donde debutó en 1948 en los estudios de El Mundo, y al poco tiempo «Tony», como lo llamaban sus amigos, se convirtió en jefe de programación de esa emisora.

¨La radio me dio absolutamente todo. Me dio la vida y una forma de vida», solía afirmar el conductor agradecido con el medio que lo tuvo al frente de envíos inolvidables durante décadas como «La Vida y el Canto», programa capaz de combinar música y palabras en equilibradas dosis, por Radio Rivadavia.

Seis entrevistas al escritor Jorge Luis Borges en 1979 realizadas durante ese ciclo marcan una impronta en la forma de crear climas y aprovechar silencios en el éter, enriquecidas por el gran conocimiento sobre su obra que tenía Carrizo, bibliófilo vinculado con la imprenta Colombo, donde se preparaban casi a mano ediciones especiales.

Los colores de su voz, la forma de «charlar» la noticia se extendieron a la televisión y trabajó en «Polémica en el Fútbol» y condujo el programa ómnibus «Sábados Continuados», realizado en el estudio 1 del antiguo Canal 9 de Alejandro Romay, semillero de figuras populares como Palito Ortega, Violeta Rivas y Chico Novarro, entre otros artistas que él presentaba con sus modos inconfundibles.

La década del 70 lo tuvo en la pantalla chica al frente de «La Primera de la Noche» en Canal 7, donde en 1974 realizó también «Juntos», con la periodista Liliana López Foresi, programa creado y producido por Roberto Fontana.

Su veta de un histrionismo sutil pudo disfrutarse en sus participaciones durante sus participaciones en el sketch «El contra» como partenaire del cómico Juan Carlos Calabró, aunque su capacidad de armonizar lo popular con lo exquisito ya había podido disfrutarse en su conducción del programa periodístico, generoso en toques de humor, «Semanario Insólito» en 1982, junto a Raúl Portal y Virginia Hanglin.

Galardonado con la distinción de «Maestro de Radio» por Premios Eter 2012, el estudio mayor de Radio Nacional lleva el nombre de este hincha devoto del club Boca Juniors y aunque es difícil no asociarlo con el mundo del éter, el cine también se hizo eco de su creatividad.

Participó del filme «El barro humano» dirigido por Luis César Amadori en 1955, donde encarnó a un locutor, mientras que en 1963 lo hizo en la coproducción hispano-argentina «El noveno mandamiento», dirigido por Enrique Carreras y en 1966 en «Muchachos impacientes», de Julio Saraceni .

Participó como entrevistado en el documental «Puerta 12» de Pablo Tesoriere, que indaga en la tragedia que ocurrió en la puerta 12 en el Club Atlético River Plate el 23 de junio de 1968.

Antonio Carrizo falleció 1 de enero de 2016 en Capital Federal.

Otro maestro de la radio, Héctor Larrea, lo definió oportunamente como, «una figura demasiado grande, fue quizás el más grande locutor que hayamos tenido y fue un privilegio conocerlo», en declaraciones realizadas a Télam, en diciembre de 2014.

«El -continuó el locutor- marcó todos los rumbos. Todos los tonos de emisión que se podían concebir los tenía Antonio, los altos, los bajos, nunca una melosidad, nada sobrecargado, los énfasis tenían siempre sentido. Antonio es el gran referente de la radiofonía, que excede al locutor, al animador, va mucho más allá, le ponía personalidad a todo. Tenía una mezcla de un humor y sabiduría que te hacía más linda la vida».

Mientras que Alejandro Dolina afirmó que «en Carrizo reconozco a un amigo antes que nada, el fue mi benefactor, yo le debo muchísimo en todos los órdenes. Es una de las personas más extraordinarias que conocí. De manera que los homenajes siempre me resultan insuficientes, tratándose de una persona tan fuerte y lleno de complejidad».

«Lo que me parece también es que su ejemplo no registra muchos seguidores, la radio que se oye hoy no es la radio de Antonio. No solamente por haber renunciado la radio a ciertos rigores, y renunciar a los rigores a veces es bueno, a veces puede ser un paso adelante, pero creo que se ha renunciado antes que nada a la complejidad y al pensamiento», enfatizó.

