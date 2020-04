Cómo piensa Echarren, el intendente de la autonomía municipal plena y el tributo especial al campo (AUDIO)

El intendente de Castelli, 40 años, abogado, que transita su tercer período como jefe comunal de ese distrito bonaerense es noticia por estos días al haber anunciado la presentación ante la Corte Suprema, con Carta Orgánica incluida, del pedido de la autonomía de los municipios de la provincia de Buenos Aire. Pero no fue la única idea planteada recientemente, hubo otra llevó a cabo en su partido; el tributo especial al campo.

Luego de desarrollar los argumentos legales, más que ideológicos, que tiene para plantear un cambio absoluto en la estructura provincial que beneficiaría directa y notablemente a los municipios, del que dijo además que no hay ningún intendente de la provincia que se oponga a la autonomía conceptualmente, más allá de las diferencias que naturalmente pudieran surgir, el intendente de Castelli explicó los argumentos que lo levaron a sancionar una medida económica para el tiempo de crisis que alcanzó al sector rural de su distrito, generando tanto ruido como el que genera a medida que se conoce fuera de éste.

Castelli cuenta con la Tasa por Servicios Rurales, denominada así porque abarca no solamente la reparación de los caminos rurales como en todos los municipios, sino también la seguridad rural y sanidad rural.

«El sector rural es uno de los pocos sectores que no se ha visto afectado por la pandemia en términos de funcionamiento, desde un primer momento el DNU del presidente incluyó a la actividad agropecuaria como un servicio esencial porque son los que producen los alimentos; entonces mientras en el sector comercial muchos están cerrados, muchos no pueden abrir, han tenido una baja estrepitosa de las ventas, el sector rural es el que todavía tiene capacidad contributiva, no digo que no han sufrido, digo que todavía tienen capacidad contributiva para poner el hombro y hacer que una comunidad, porque una comunidad no es la que cuando viene una crisis el que está bien se salva y el que está mal que se joda; tenemos que ser solidarios, entonces cuando hay sequías, hay inundaciones los productores, con razón, salen a pedir que el Estado los asista; bueno hoy, necesitan los comerciantes, necesitan las familias, necesitan los empleados municipales y es el sector rural el que tiene que hacer el esfuerzo, como también lo hace otra parte de la comunidad cuando ellos tienen una emergencia» detalló.

Al ser consultado sobre los efectos que causó, explicó que hace apenas cinco meses fue reelecto por tercera vez con el 66% de los votos en un distrito rural, eso fue en parte el resultado del diálogo que mantiene con los productores rurales. «Acá lo que sucedió que el sector rural en una abrumadora mayoría nos acompañó, pero 20 productores que además son dirigentes de Cambiemos quisieron politizar esto y les salió mal, terminaron prendidos fuego, solos; no los acompañó nadie, ni siquiera de su mismo sector, porque el productor rural es solidario, es un tipo que cuando vos le explicas las cosas las entiende.

«Nosotros gracias a un tributo especial que pusimos al sector rural pudimos equipar y pudimos construir la primera terapia intensiva de la historia de nuestra ciudad. Nosotros estamos equipados para salvar vidas de esos propios vecinos que son productores rurales que se opusieron a esta contribución».

El hospital de Castelli es el único efector de salud, por lo tanto aquellos vecinos que cuentan con obra social como los que no, son atendidos allí.

En el contexto de visión cooperativista que tiene su criterio en este caso, respondió afirmativamente cuando fue consultado por el particular.

«Hay que hacer un acuerdo estratégico con el sector cooperativo porque son socios estratégicos del desarrollo nacional, entonces que las obras públicas se hagan a través de las cooperativas, que generen mano de obra local, que el dinero quede en la ciudad, que quede en el comercio, que re circule, es fundamental para nuestros pueblos» concluyó.

