Lali Espósito recordó al aire al vicepresidente de la Sociedad Rural de General Villegas

La artista contó una increíble anécdota en La Voz Argentina, que le quedó registrada gracias al pícaro accionar de su ex

Actualmente Mocorrea se encuentra radicado en General Villegas, vinculado a su actividad agropecuaria, simplemente como un vecino más, de inevitable exposición por momentos; no por su carácter de ex de la artista musical, sino por su participación en la Comisión de la Sociedad Rural del Partido de General Villegas, donde ocupa el cargo de vicepresidente acompañando a Daniel Colombo que la preside (foto). La incidencia de la entidad rural en la sociedad villeguense en esta etapa hace que levante sensiblemente por momentos su perfil. Este hecho, meramente mediático, no es más que una anécdota en la vida del villeguense. Tanto que luego de su radicación en la estancia familiar a poco de haber roto con Espósito, al ser consulado al final de una entrevista vinculada al campo, solo se limitó a sonreír y apenas hacer referencia al tema, con la amabilidad habitual.

A dos años de su separación de Santiago Mocorrea, a Lali Espósito se le vino a la cabeza un recuerdo con su ex, luego de que un participante de La Voz Argentina contara que fue telonero de Bersuit.

«Canté con la Bersuit, hace unos años. Con mi banda pudimos teloneralos. Ellos en los camarines fueron hermosos. En una guitarreada previa al show hicimos la canción «Perro amor explota». Pude cantarlo con ellos. Otro sueño cumplido», dijo el joven concursante.

Acto seguido, Lali miró a Mau y a Ricky y confesó el increíble recuerdo que le quedó grabado con Snoop Dogg, gracias a una acción de Santiago Mocorrea, a quien mandó al frente con cariño.

«Perdón que sea autorreferencial, pero nosotros (Mau y Ricky) tenemos un momento así con Snoop Dogg. De tener que cantar en un lugar a estar en una carpita con Snoop Dogg por la lluvia. Mau oró para salir a cantar y todos de la mano con Snoop Dog», contó Lali, por primera vez.

Luego, puso en escena a su ex: «Yo tengo un video de ese momento, porque mi novio de ese momento, Santi, que le mandamos un beso gigante, fue muy capo, fue muy rápido, hizo lo que nosotros odiamos que haga la gente, y sacó el teléfono y lo grabó».

