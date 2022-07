El país – Carlos Odriozola: «La ganadería no alcanza un futuro enorme por falta de reglas claras»

Carlos Odriozola, secretario de la Sociedad Rural Argentina, habló sobre la situación actual con la carne y la jornada de reunión que tuvo lugar en la Rural.

«La jornada la hizo la Comisión de Carnes de La Rural, y se convocaron a muchas personas importantes de la actividad. Es mucha gente que conoce el mercado, son productores y están al día para poder tener una jornada como la que se vivió», explicó.

«La Mesa de las Carnes no tiene mucha actividad, pero no soy yo quien la maneja. Quizás es por los sinsabores de no encontrar resultados para lo que uno demanda. Debería ser un reflejo de lo que sucede en la actividad, es una actividad gremial que debe sostenerse», añadió.

Para Odriozola, «no podemos alcanzar ese futuro enorme por la falta de reglas claras. Estamos en un alto consumo, la idea es que en los próximos años siga creciendo y produzca seis veces lo que produce hoy en los próximos 10 años. De ahí a que ocurra es distinto».

«Si uno mira los mercados, lo que se le paga al productor valía 2 dólares 30 antes de la guerra en Ucrania, y hoy vale 1 dólar 65. Escuchamos permanentemente demandas del gobierno diciendo que somos acaparadores de soja, y hoy el precio de la soja está 60 dólares abajo de lo que estaba durante la guerra», señaló.

Al respecto, agregó que hay que dejar «de escuchar relatos que hablan de 20 mil millones de dólares. Esos 20 mil son a precio de Chicago y con otro dólar. Acá lo transformas y no llega a los 4 mil millones».

«Eso queda demostrado que no es así, con tesis fuertes. Esto nos desafía a tener que medir todo, para convencer a la gente que nos critica como emisores de gas de efecto invernadero», cerró en declaraciones a CNN Radio.

Relacionado