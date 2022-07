Labarta decidió hacer público por qué General Villegas no contó con el Ejército Argentino en el desfile del 9 de Julio a pesar de haber existido la posibilidad (AUDIO)

El funcionario del Ministerio de Defensa se refirió en duros términos al encono que mantiene con el Ejecutivo municipal quien mantiene con él el contacto cortado a pesar de su insistencia, más aún, cuando existen trámites pendientes entre las partes. Dado ello, decidió, en una entrevista con Fernando Cisarello en FM Peregrina hacer público lo ocurrido.

Inicialmente y a modo de introducción a la situación habló de la importancia de ser una oposición constructiva, tal como entiende lo son ellos, esperando que el año que viene, si logran acceder a la Municipalidad, la oposición tenga ese grado de construcción.

En ese sentido recordó que al redactar el proyecto mediante el cual el municipio de Villegas recibió un colectivo nuevo libre de gastos, no importó quien lo recibía, sino el hecho de que el distrito contara con esa unidad, aunque, se lamentó, el municipio le cobre a las escuela o los jubilados para hacer un viaje.basó su afirmación en que días pasado acompañó a una escuela del distrito en su visita a un Batallón en Boulogne, donde al hablar con las maestras accedió a esa información.

Del mismo modo recordó la ambulancia y la planta de oxígeno como acciones que se lograron desde los gobiernos de la provincia y la nación, independientemente del color político del intendente Campana.

Con el cañón, sucedió algo parecido, porque consideró que a 40 años de la gesta de Malvinas y habiendo mantenido contacto con los ex combatientes quienes consideraron una buena idea, se consiguió un cañón similar a los utilizados en malvinas para ser emplazado en la ciudad.

Hasta el momento y como es de público conocimiento el cañón se encuentra bajo la custodia del municipio en un depósito a la espera de darle un destino que aún no ha sido determinado; previo a ello se produjeron una serie de discusiones en el Concejo Deliberante que finalmente no participó en la propuesta que les había sido presentada por el Frente de Todos, de ser ese organismo legislativo el que llevara adelante la colocación de la pieza bélica. Dada la negativa, la posta le fue pasada al Ejecutivo que luego de haber admitido que lo llevaría a cabo, dejó en pausa el proyecto sin fecha a la vista para su concreción. En el tramo final de esta discusión, el propio intendente dijo considerar una discusión sin importancia el lugar que ocupará y la manera en que se hará, «frezando» el tema por el momento.

Labarta sacó a la luz otro hecho, que de algún modo está emparentado con el destrato que considera sufrió la causa del cañón, como fue el ofrecimiento que hizo a la Municipalidad en el mes de mayo a través de la Jefa de Gabinete, Marina Justo, consistente en que General Villegas contara el pasado 9 de Julio con la banda musical y e integrantes del Ejército Argentino con asiento en Junín desfilando, incluso haciendo uso de los trajes de época de las Revoluciones de Mayo y de la Independencia, además de realizar el Ejército un gran locro popular para la gente de la ciudad; oportunidad en la que se inauguraría el cañón frente a la Plazoleta de la Soberanía, en el paseo de los Héroes de Malvinas, incluso los viáticos que no estaban contemplados podían correr por cuenta del Ministerio de Defensa del que Joaquín Labarta es Director Administrativo. En referencia al Acto, más allá de la posible presencia de autoridades nacionales ministeriales, lo cerraría el intendente (aunque el protocolo no lo establezca de ese modo), para evitar cualquier especulación política.

Quedaron en responderle luego de la reunión de Gabinete que tendrían por esos días, pero nunca la recibió. Es más, aún aguarda, desde hace 3 meses, el envío del Acta de Recepción del cañón que tampoco le fue remitida a pesar del requerimiento, aseguró.

Labarta dijo también que luego de haber intercambiado mensajes llegó el momento en que no recibió más respuestas hasta el presente, considerando al intendente y su funcionaria carentes de respeto y empatía, atribuyendo su actitud al don de gente que considera, son.

«El nivel de mentira y de sinverguenzada de esta gente es tal que por eso decido hacerlo público», resaltó sin ocultar su malestar con la situación en general que encierra el cañón del que solamente reclama el Acta de recepción para cerrar el trámite sin más pretensiones y el silencio luego de la posibilidad que el Ejército hubiera participado de los festejos por el Día de la Independencia.

«No entiendo que les pasa, por momentos me debato entre su mala fe o lo inútiles que son, no se me ocurre otra razón».

«Me ganaron en su destrato y mala voluntad, contra eso es muy difícil luchar».

«Para mi esta novela terminó (respecto al cañón)».

«Estoy muy esperanzado porque esto se termina pronto, les queda poco tiempo gobernando Villegas y maltratando mal a todo el mundo, cambiará, hay que ser optimista», concluyó el funcionario nacional oriundo de General Villegas.

