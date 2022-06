Mabel Sosa: «La vida me sigue regalando momentos hermosos …»

Hoy luego de haber descansado en MI CASA después de 5 meses …. Quiero agradecer a toda esa gente linda de buena vibra que me fue a esperar al acceso … Fue una hermosa sorpresa !!!. No me lo esperaba … GRACIAS GRACIAS GRACIAS … SIEMPRE!!! por haberme esperado ayer a pesar del frío … por haber rezado … por mandarme su buena energía a lo largo de todo éste tiempo …

Con esas palabras Mabel comenzó el texto que publicó en sus redes acompañado por el video de la transmisión en vivo de Distrito Interior del momento de su llegada a General Villegas. El contenido que publicamos a continuación, está lleno de agradecimiento y vida.

La vida me sigue regalando momentos hermosos … El 10 de junio se cumple un mes que DIOS y la familia de mí angelito FRANCO me dieron una segunda oportunidad … y ese día se festeja doble … Mí recuperación que va como quien dice viento en popa… y mi hijo Tomás se recibe de Ingeniero Civil … él ese día comienza a cosechar los frutos de horas, horas y horas de estudio, de resignar salidas con amigos, de venir a Villegas un fin de semana y nosotros como familia estamos muy orgullosos de él y allá iremos (con todos los cuidados y más) a acompañarlo.

Desde que el Dr. me dijo el 17/1 «no te podemos dejar ir a Villegas en las condiciones en que estas», ese día fue la primera vez que se me vino el mundo abajo … le pedí tanto a Dios que me dejara compartir este momento en familia, que fuera un día de festejo y así va ser. Algunos allá y otros acá pero todos felices !!!

Tengo mucho que agradecer …

A mis hijos, Tomás, que a pesar de lo que estábamos viviendo nunca descuidó a sus estudios … Mati y Gastón que han estado solos semanas enteras … Mati acompañÓ y aconsejó a su hermano el menor Gastón, el que sufría en silencio como su fuera su papá …

A mí papá y mI marido que dejaban sus trabajos solo para estar conmigo … compartir una caminata por esos pasillos del Hospital y a la noche después de que yo terminara de cenar se iban al hotel para volver al día siguiente antes del desayuno, y así 5 meses.

A mí pilar fundamental !!. El que me hacía reír mientras caminábamos por hospital contándome anécdotas/travesuras de cuando iba al secundario … el que me conoce tanto, que con solo leer los WhatsApp sabía si estaba triste o no … que sabía que extrañaba a Matías y Gastón … porque Tomy iba todos los sábados a verme, y un día de repente salgo a caminar, como era la rutina después del desayuno y los veo sentados a los tres con un ramo de flores … las más hermosas que vi mí vida. Era un miércoles … era mitad de semana y dejo todo para llevarme a los chicos … ese día fue glorioso … estuvimos todo el día en el «patio de residencia» del hospi; la pasé divino …!!!Ese es MI HERMANO, Mario Sosa, el que me dijo » si vos me fallas yo mando todo al diablo (se refería a su tratamiento ) … y bueno NO LE FALLE!.

A mí tía Mary, la que me pasaba la planchita … la que me buscó un peluquero para que vaya hasta el hospital a cortarme el pelo, la que me pasó tintura porque se me notaban las canas y no me gustaba, la que viajaba todos los días casi dos horas para estar a la tarde conmigo y que el hombre de turno (Ricardo, mí papá, Marito) fueran a descansar un ratito. Ella junto con mí tía Silvia Sosa son las madres que me faltaba por momentos, la que se quedó llorando de alegría porque me venía y tristeza porque se cortaban las visitas diarias … GRACIAS.

A mi suegra que les hizo la comida todos los días a sus nietos .. Gracias Maru y Choclo !!!

A mí cuña Adriana Bianchi que hizo de mamá y fue a comprar la ropa para el colegio de Gastón … por llevarlo a vacunar.

A mis amigas que todos los días me escribían para darme los buenos días … O fueron a visitarme. Gracias Sole, Jime, Ro, Tamy, gracias por la visita.

A mis clientes del estudio que fueron.

A mis jefes que se hicieron un ratito para ir a charlar un ratito Gracias Oscar y Omar..

A todos mis compañeros de trabajo que el día de mí cumpleaños a las 8 de la mañana me hicieron una video llamada con carteles y me cantaron el feliz cumpleaños .. GRACIAS Naty, Romi., Leri, María, Jime, Vero, Sole, Tamy, Vero, Luciana, Sofi, Emi, Jose, Lucía, Rocio, Lucre, Francina, Omar y Martín.

A todo el personal del Sector Unidad Coronaria del Hospital Italiano que a lo largo de estos meses pasaron a ser familia. El día de la operación todos los que estaban en el turno vinieron a saludarme y desearme lo mejor y estaban tan felices como nosotros porque al fin se iba a dar … la 3° es la vencida.

Y finalmente agradecer a todo mi GENERAL VILLEGAS y no Villegas que rezaron, mandaron buenas energías, mandaban WhatsApp preguntando cómo estaba.

Nos quiero olvidarme de los medios de comunicación que difundieron la necesidad de que se tome conciencia de la importancia de la DONACIÓN DE ÓRGANOS … Tenemos que seguir haciéndolo.

Y nuevamente GRACIAS, GRACIAS por el recibimiento!!!!!

Ahora solo queda seguir las indicaciones médicas y todos los cuidados necesarios !!!

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS !!!

