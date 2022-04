¿Por qué no hubo presencia oficial local, de ningún tipo, en el acto de reinauguración del edificio en Moores?

No pudo pasar desapercibido ese detalle, nadie que represente al oficialismo local se hizo presente en un acontecimiento tan trascendental como fue la reinauguración del edificio que alberga los servicios educativos de la Escuela Primaria N° 27 y el jardín de Infantes N° 8 en el Paraje Moores.

Por un lado la vuelta a la presencialidad de los alumnos a un ámbito ahora seguro y confortable, cabe recordar que entre otros inconvenientes el piso se había hundido unos 70 centímetros, lo que permitirá incluso aumentar desde este martes la matrícula; por el otro, el desembarco de varios millones, la obra superó los $ 4 4.000.000, por parte del Gobierno Provincial a través del Consejo Escolar, en un inmueble ubicado en la zona rural, permitiendo recuperar en todo su esplendor un colegio y más, ya que el lugar cuenta incluso con conectividad (en funcionamiento).

Por estas razones, y otras tan importantes como estas, es que llamó la atención y no es un dato menor que no haya habido nadie en representación del oficialismo local.

Ante la consulta de Distrito Interior, por parte de la Jefatura de Distrito, que habría sido la encargada de hacer llegar las invitaciones, reconocieron que las mismas, directamente a las máximas autoridades del Ejecutivo las habrían hecho llegar pasada la media mañana del mismo lunes (día del acto) porque no habrían estado al tanto de lo que acontecía. Por el municipio, oficialmente, la respuesta fue que efectivamente, no habían recibido las invitaciones hasta cerca del mediodía, lo que impidió cualquier tipo de organización para poder hacer acto de presencia.

Así fue que el acto solamente tuvo, en cuestiones políticas, solamente presencia opositora o justicialista. O la ausencia total de Juntos.

Si nos adentramos en un análisis mas profundo, que en realidad puede no tener ningún tipo de importancia, da toda la sensación que la campaña electoral 2023 ya se lanzó en General Villegas porque de otro modo no se entiende cómo pueden de ambos lados no haber sido capaces de asegurarse que ambas partes compartieran tan significativo hecho.

En favor de ellos podemos decir que han estado tan ocupados, unos en los últimos detalles de lo que se reinauguraba, los otros en su Gestión municipal que no fueron capaces de advertirse.

«La Educación es el único camino»; concepto con el que coinciden y al que le suman «es mejor todos juntos». En este caso «del dicho al hecho hay un largo trecho» (incluye a todas las partes involucradas).

Claramente un traspié del sentido común que por error u omisión dejó en el medio a los alumnos y docentes a quienes privaron de compartir con todas las autoridades (educativas, ejecutivas, incluso legislativas) un momento trascendental que no necesitó de un discurso para dejar un claro mensaje.

Saque usted sus propias conclusiones.

