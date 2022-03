El intendente que no dejó de ser el encargado de asar las hamburguesas en el carnaval de su pueblo (VIDEO)

Desde que era Secretario de Gobierno, asumió en el año 2003 acompañando por entonces a Alexis Guerrera, actual Ministro de Transporte, Freddy Zavatarelli, actual intendente de General Pinto, no ha buscado reemplazo a su puesto de asador de las hamburguesas en el Carnaval de la ciudad, al que accedió entre los años 2010 / 2013 cuando decidieron darle al corso la impronta actual.

Este año con la particularidad que el distrito hizo una fuerte apuesta no solamente al corso en sí para que tuviera el mayor brillo y esplendor posible luego de lo que significó la pandemia, sino con la contratación de números musicales destacados y convocantes, la ciudad recibió una afluencia de público totalmente diferente a la de años anteriores, ese detalle hizo que además los concurrentes fueran de diversos puntos d ela región, en algunos casos muy alejados de General Pinto, lo que permitió que la descubrieran como ciudad y se encontraran con algunas curiosidades que a muchos llamó la atención; así fue como en varias oportunidades oímos la expresión: «es verdad que el intendente es el que hace las hamburguesas» y la obvia respuesta dada con naturalidad: «sí».

Sucede que a los pintenses es algo que no sorprende porque no es una novedad, Zavatarelli es el responsable de ese lugar en la cantina de la Comisión del Carnaval desde hace muchos años y apesar de haber escalado en la política, es algo a lo que no renuncia, por el contrario, la demanda que va acompañada con el crecimiento del público, ha aumentado su permanencia en el puesto.

El lunes, en el marco de la actuación de Sabroso, la noche más convocante del Carnaval 2022 en la que se estiman unas 40.000 personas disfrutaron de la Fiesta, Distrito Interior transmitió en vivo todas las instancias, entre las que estuvo incluída la nota al intendente en acción, quien sorprendido por la presencia de nuestras cámaras contó cómo es una noche en la cantina, especialmente este año.

Puede resultar una curiosidad, especialmente en un tiempo donde los políticos destilan cierta frivolidad, pero en los pueblos, especialmente en General Pinto, que conserva ese rango por su idiosincrasia a pesar de ser ciudad, estas cuestiones son comunes, normales e incluso pueden hasta pasar desapercibidas para los lugareños, no obstante, dado que fue una de las «perlitas» para los visitantes, le dimos rango de nota a esta cuestión.

Algo que puede resultar tan simple no es ni más ni menos que la confirmación de la importancia que tiene conservar ciertas costumbres para que la ciudad no pierda su mística.