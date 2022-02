General Pinto estrenó anoche el Carnaval 2022 y espera para hoy otra marea humana

Los carnavales pintenses cobraron relevante importancia luego que varias ciudades de la zona decidieran no realizar la popular fiesta este año debido a la pandemia y en el distrito gobernado por Freddy Zavatarelli anunciaran una fuerte apuesta para esta edición.

Así fue que al tradicional corso se le sumaron las contrataciones de primeros números musicales como los que actuaron anoche, Kapanga y Vilma Palma e Vampiros colmando el circuito.

Esta noche lo hará Sabroso, esperando se convierta en una de las fechas más convocantes en la historia de este carnaval que ha ido creciendo con año a año.

La entrada gratuita, los precios populares en las cantinas, las medidas de seguridad anunciadas y la hospitalidad del pueblo pintense, los han convertido en una interesante propuesta para las familias de toda la región que ya demostraron su interés por concurrir.

Mientras colectivamente se piensa como una opción regional, lo cierto es que la Comisión Organizadora y el Estado Municipal no pierden de vista el verdadero objetivo que es no perder el corso como fiesta de la comunidad a la que además le sumaron los shows, pensando en aquellos vecinos que no tienen, por diferentes motivos, la oportunidad de viajar a los centros turísticos tradicionales u otras ciudades donde se presentan este tipo de artistas.

Así, el Carnaval de General Pinto alcanzó un alto índice de popularismo y expectativa, ya que toda la zona habla de ellos.

Para esta noche, donde una de las bandas tropicales más convocantes actuará en exclusiva, se espera una verdadera marea humana.

