Hoy hace 42 días que Mabel espera un corazón y está más firme que nunca

Su hermano Mario que en las últimas horas del lunes y las primeras del martes se encontraba con ella en la habitación del Hospital Italiano donde aguarda la llegada del tan ansiado corazón, contó a Distrito Interior que este sería el mejor momento para que reciba el trasplante ya que clínica y anímicamente está muy bien, con mucha garra.

«Con paciencia, esperanza y la fe intacta esperando el milagro de la vida», en referencia al esperado corazón por el que se encuentra por prescripción médica en el sector cardiología, hace hoy 42 día, había posteado este lunes temprano Mario.

La paciencia, la fe y la esperanza, son los tres componentes fundamentales del receptor de un órgano, en cambio, la conciencia, empatía y la decisión, lo son del donante y sus seres queridos que tienen la última palabra.

Desde que Mabel fue diagnosticada con la inminencia del trasplante han habido sin dudas decenas de posibilidades que hubiera un corazón que le garantizara o al menos le diera la posibilidad de una vida prolongada y sin riesgos, sin embargo el tiempo ha pasado y en al menos una ocasión en la que no hubo compatibilidad, no han surgido mayores novedades; no obstante, nadie duda que el final será felíz.

Su caso invita a pensar y obliga a hablar sobre el tema de manera necesaria, insistente y sin vueltas porque está demostrado en hechos que donar órganos salva vidas.

Multiplicar es la tarea (datos de CUCAIBA) Durante el año 2021, gracias a la solidaridad de la sociedad, a la intervención de los establecimientos de salud y a un estado presente, 1096 bonaerenses fueron trasplantados. Del total 619 fueron trasplantes de órganos, 403 trasplantes de córneas y 74 trasplantes de médula ósea en Unidades Públicas de Trasplante. Cabe mencionar que del total de los trasplantes, 144 fueron pediátricos, es decir realizados a menores de 18 años.

El Dr. Francisco Leone, presidente del CUCAIBA, expresó su agradecimiento al personal de salud que en estos dos últimos años difíciles para la sociedad en su conjunto, el sistema sanitario estuvo a la altura de las circunstancias. Además remarcó la gran campaña de vacunación de la provincia que posibilitó sostener la actividad de procuración y trasplante que mejoró comparativamente respecto al año 2020. Con la garantía del trabajo articulado y disposición del ministro de salud Nicolás Kreplak, el presidente del CUCAIBA mantiene una fuerte convicción de que en el año 2022 la actividad será superior al 2021, teniendo en cuenta lo aprendido durante la pandemia.

Esto fue posible gracias al fortalecimiento económico del Ministerio de Salud que permitió una notable mejora en las prácticas del sistema de procuración y trasplante en estos últimos tiempos. Leone destacó que se cumplió con una de las metas planteadas en el 2021, llegar a una disminución considerable en la lista de espera de córneas, avanzando en la cantidad de trasplantes de personas con ceguera y menores de 18 años. Para finalizar, el presidente del organismo, agradeció la gestión del INCUCAI y al resto de las jurisdicciones del país, por el trabajo en conjunto con el Plan Nacional de resolución de la Lista de Espera para Trasplante de Córneas. Datos para tener en cuenta Actualmente hay 4.810 bonaerenses en lista de espera para trasplante. Al igual que en el país, esta lista es diversa e incluye a personas de todas las edades.

La donación de órganos es un gesto de amor inmenso y desinteresado, que incluye a las personas donantes y a sus familiares que en momentos de tanto dolor, permiten con su decisión, que muchas personas puedan seguir viviendo o mejoren su calidad de vida.