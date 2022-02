Comunicado de Prensa: la SRPGV expresa su apoyo a los productores inundados e inicia recorridas por zonas afectadas

La situación hídrica por la que atraviesa nuestro distrito es en extremo delicada y compleja. Hoy el 40 % de la superficie del Partido de General Villegas se encuentra afectada por anegamiento y/o inundación. La producción agraria, ganadera y también el tambo están siendo afectados. Muchos productores tienen sus tierras bajo agua, y otros carecen de caminos para ingresar a su campo o para sacar la producción.

Si bien la afectación es dispar en las distintas zonas del distrito y para cada uno de los productores, la realidad es que la crítica situación traerá consecuencias negativas para todo el Partido y su economía regional. Las cuantiosas pérdidas afectarán en primera medida al sector agropecuario, pero también perjudicarán a todas las actividades que directa e indirectamente están vinculadas con la producción rural: transporte, contratistas y el comercio local, entre otros ejemplos.

Si bien esta situación nos supera, desde la Sociedad Rural no nos quedamos quietos. Se ha elaborado un informe pormenorizado junto al INTA General Villegas, Grupo CREA y DESAB. El mismo fue elevado al gobierno de la Provincia de Buenos Aires para solicitar que se declare la Emergencia Agropecuaria. También hemos mantenido comunicaciones con el gobierno municipal para solicitar acompañamiento y exigir las obras de infraestructura (caminos y canales) que tanto necesitamos.

Pero queremos aprovechar esta oportunidad para dirigirnos especialmente a los productores agropecuarios de nuestro distrito y decirles que no están solos, que estamos para escucharlos y acompañarlos. No importa si son o no son socios de la Sociedad Rural; aquí encontrarán las puertas siempre abiertas.

En los próximos días saldremos a recorrer las zonas afectadas para entrevistarnos con los productores y conocer de primera mano sus problemas.

Sabemos que están atravesando por una situación difícil y hasta desesperante en algunos casos. Sabemos que los impuestos los agobian y que muchos de ustedes no pueden afrontarlos. Sabemos que sufren por la falta de infraestructura. Por eso los invitamos a acercarse a nuestra sede donde podemos ayudarlos de diferentes formas, como por ejemplo completando las correspondientes planillas para solicitar la emergencia agropecuaria o realizando cualquier otro tipo de trámite.

Pero lo más importante es la necesidad de que estemos todos unidos, que cada productor se sienta representado. Solamente así nuestro reclamo podrá escucharse en los diferentes estamentos. Luchando juntos somos más fuertes y esa es la única manera en la que podremos salir adelante.

¿Cómo contactarse con la Sociedad Rural?

Alberti N° 526, General Villegas.

Teléfonos: (03388) 420020 / 424244

Correo electrónico: ruralgv@servicoopsa.com.ar

