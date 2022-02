El HCD no aprobó la eximición del pago de la Tasa Vial a productores afectados por el agua y el debate mostró una cara hasta ahora nunca vista en el recinto

La propuesta había sido presentada por el bloque del Frente de Todos que preside Sol Fernandez, el mismo pretendía eximir del pago de la Tasa Vial para el año en curso dado la afectación del 40 % del distrito, según datos de la Sociedad Rural del Partido de General Villegas.

La medida tenía en cuenta principalmente a los productores agropecuarios pequeños algunos de los cuales aseguraron desde esa bancada, lo perdieron todo, mientras que otros, el caso de los lecheros, siguen con dificultades para transportar su producción.

Aclararon que la idea no pretendía desfinanciar a ningún sector municipal, pero si acompañarlos de manera paliativa en esta situación. Muchos de ellos le habrían planteado a los concejales de la oposición sentirse desprotegidos ante el avance del agua, incluso habiendo tenido la intención de mantener reuniones con autoridades municipales que no lo consiguieron, expuso el concejal Méndez.

Dado el estado hídrico, el Jefe Comunal debe estar al frente y no está solo, lo acompañan todos los que cumplen la función de concejales, agregó Susana Brime, quien admitió entender que las soluciones no son mágicas y que la Provincia trabaja para acompañar.

«Habría que comenzar a realizar obras momentáneas para que el agua corra, parece que es una designación que el agua quede en Villegas», sugirió la edil que además aseguró que «hay que golpear puertas, gestionar, porque se necesitan la sobras definitivas. Cuando el productor no cumple con su ciclo productivo se ve afectada toda la cadena comercial», reconoció la integrante del Frente de Todos.

El debate que se dio en la sesión extraordinaria de este martes mostró a un peronismo recostado, en en el tratamiento de este tema, sobre la derecha por el discurso que siempre ha mantenido respecto al campo, y desde el oficialismo y una parte de la oposición, incluso del mismo bloque peronista, mas de centro izquierda. Un aparente circunstancial cambio de roles que fue argumentado con solidez desde todos los ámbitos en el que el pueblo puede sacar sus propias conclusiones.

Todos priorizaron el distrito por sobre los mandatos provinciales o nacionales, quizá como una manera de proteger «el pago chico»; quizá como una manera de comenzar a resistir los embates foráneos que tienen poder de decisión sobre nuestra realidad, desconociendo nuestra cotidianidad (es prematuro darlo por hecho, pero puede ser un principio que el tiempo se encargará de mostrar como respuesta).

Desde el bloque oficialista en la voz de Claudia Esain, reconocieron que el agua es un tema de larga data en el distrito según pasaron los Gobiernos. Acerca del manejo del agua recordaron que el manejo de la misma, en todo sentido, es potestad de Hidráulica, por lo tanto el municipio solo puede hacer la limpieza de cunetas y canales.

Una vez entrado en el planteo de la eximición del pago de la Tasa Via, la propuesta de la primera minoría, explicaron que la Tasa Vial aporta los recursos para el mantenimiento de caminos que deberán ser abordados a la brevedad dado que el agua está bajando, aunque no a la velocidad que se quisiera, por lo tanto no se debe ni corresponde desfinanciar al municipio.

En reemplazo de la eximición del pago de la Tasa Vial, que es el pago por una contraprestación, el oficialismo sugirió solicitarle a la Provincia la eximición del pago del Impuesto Inmobiliario.

Villegas Avanza, que tampoco acompañó absteniéndose en la votación, puso el foco a la hora de argumentar su postura, en lo que el estado de los caminos representa para la salud, la educación, qtc. recordando además que al momento de la votación del Presupuesto y Ordenanza Tributaria para el año en curso mediante la cual la Tasa Vial se incrementó un 49%, el peronismo acompañó, por lo que consideraron cuestionable la postura actualmente cuando el agua que afecta al campo es de lluvia.

«Cuando uno aprueba estas cosas debería medir la dimensión de las consecuencias de lo que uno vota», enfatizó Analía Balaudo.

Así mismo aseguraron haber hablado con productores que en ningún momento plantearon la necesidad de ser eximidos de pagar la Tasa, por el contrario, estarían dispuestos a poner dinero para que sean reparados los caminos que necesitan.

En un shock de realismo Balaudo que fue la voz del bloque que también integra Agustín Bilotta, dijo que al hablar con Hidráulica reconocieron que no existen obras previstas y que en caso que la Provincia declare la Emergencia Agropecuaria los productores solamente tendrán como beneficio la postergación y no la condonación del Impuesto Inmobiliario.

En ese marco sugirieron trabajar todos juntos y en serio por los temas que son de interés verdadero para la gente, incluso Bilotta en un pasaje del debate lo enfatizó adelantando que presentarán formalmente un listado con los temas salientes, como salud, educación, discapacidad, entre otros, para que sean prioridad para el HCD en su conjunto.

Finalmente denunció que el camino que une Villa Saboya con Santa Eleodora está todo el año intransitable, independientemente de lo ocurrido con las lluvias, y ello se debe que una de las grandes estancias existentes en él ha canalizado, desconociendo si la obra cuenta con la debida autorización.

Zallocco, concejal del Frente de Todos, se mostró una vez más díscola junto a su compañero de banca, Cesar Julián, al adoptar la más peronistas de las posturas en la noche del martes.

La concejal recordó que la lluvia afectó no solamente a los productores agropecuarios sino también a diferentes personas que vieron sus calles anegadas en los barrios teniendo dificultades para concurrir a sus trabajos, incluso los trabajadores rurales lo padecieron, sin embargo no está contemplada ninguna excepcionalidad en el pago de sus impuestos en ese caso. Por otro lado analizó que la tasa Vial tiene afectada a caminos solamente una parte, el resto es de libre disponibilidad, por lo tanto la eximición del pago afectaría al resto de la población precisamente por ese ítem que son recursos para atender otras cuestiones.

«El sector agropecuario, más allá de la situación actual, hoy está beneficiado por el precio de los comodities, en pandemia cuando un montón de sectores no podía salir a trabajar el campo lo siguió haciendo. Es decir que el campo no sufrió las consecuencias que otros sufrieron de manera muy descarnada; también vemos que sus ingresos son en dólares, al igual que sus gastos, pero otra parte importante de la población que cobra en pesos ve la depreciación de su salario». Aprobar la eximición del pago de la Tasa Vial sería desfinanciar al Municipio, concluyó.

La votación con la abstención del bloque Villegas Avanza y de los concejales peronistas Zallocco y Julián, la negativa del oficialismo, dejó sin efecto la eximición del pago de la Tasa Vial a los productores afectados por las últimas lluvias.

Relacionado