El perro entrenado en Carlos Tejedor que participó en el operativo de rutas, una presencia que se ha vuelto fundamental (VIDEO)

El animal pertenece al comisario Víctor Torres, oriundo del vecino distrito, y a cargo interinamente del CPR de la ciudad cabecera del mismo.

«Negro», como lo llaman, comenzó hace poco tiempo a ser incluído en los operativos que la Subcoordinación Lincoln, a la que pertenece Carlos Tejedor, General Villegas, Ameghino, General Pinto, entre otros, lleva a cabo en la jurisdicción, con resultados positivos, volviéndose su trabajo fundamental.

En el caso de este miércoles, el perro estuvo junto a su dueño y entrenador cumpliendo un papel activo.

El comisario Víctor Torres, contó a DISTRITO INTERIOR TE VÉ, en este nuevo informe, los pormenores de un desafío que inició con responsabilidad y hoy se ha vuelto un logro que da sus frutos.

Entrenado con una pelotita, el can se muestra seguro y está permanentemente en alerta, goza del afecto y la admiración; especialmente porque no es común que en el interior se den este tipo de casos; de allí que su valor (no precio), resulte incalculable por la labor que representa.