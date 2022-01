Hackearon el Instagram de una villeguense y en su nombre intentan estafar ofreciendo dólares

Alfonsina Gonzalez detectó esta mañana que su cuenta en Instagram y hasta la de Netflix le habían sido hackeadas.

Sucedió cuando algunos de sus contactos le comentaron acerca de la supuesta oferta de dólares que estaba haciendo desde su perfil en esa red social.

Al intentar ingresar con su contraseña. e fue imposible, cayendo en la cuenta que había sido víctima de esta maniobra. Lo mismo le sucedió con Netflix, que sí pudo recuperar, el resto de las redes no fueron intervenidas.

A partir de ello desde otra cuenta que ella misma habilitó en Instagram pudo interactuar con el desconocido que en su nombre ofrecía billetes de la moneda extranjera, logrando un intercambio a través de un teléfono cuyo número proveyó el estafador a través del cual suministró in CBU para el depósito para concretar «el negocio» (captura que publicamos).

El haber aportado este dato no solamente tiene por objeto advertir a sus contactos y conocidos que no es ella quien está detrás de la oferta, sino al estar frente a una «oportunidad» de este tipo o similar que resulte «muy conveniente», asegurarse que no sea un intento de estafa.

