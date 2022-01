Al confirmar la víctima 170 por Covid, Sala adelantó que habrá más muertes a causa del virus (AUDIO)

Como lo hace habitualmente, de manera directa y sin rodeos, el Director del hospital municipal, el Dr. Raúl Sala, dio a conocer la que la última víctima fatal se había producido en el día de hoy, lo que suma en las últimas 24 horas, cuatro fallecidos.

Esto es consecuencia de lo que venimos advirtiendo desde octubre o noviembre del año anterior, lamentablemente estamos perdiendo la batalla contra el coronavirus, reconoció.

Hoy son cinco los internados afectados por el virus, cuatro se encuentran el la Sala Covid y uno en la Unidad de Terapia Intensiva, intubado.

El médico y funcionario precisó que los más afectadas son las personas que van de los 50 a los 80 años, en su mayoría con comorbilidades, pero no es la única razón a la hora de evaluar las causas por las que, contagiados con el virus, no lo superan; por otra parte de los últimos cuatro fallecidos solo uno no tenía vacunas, el resto dos y tres dosis, por lo que tampoco es recomendable confiar en ello; los cuidados por todos conocidos, uso de tapaboca, distanciamiento y sanitizantes, pero sobre todo evitar lugares de aglomeramiento.

El virus está mutando, enfatizó Sala, basado en los hechos a los que diariamente asiste.

Audio completo de la nota

