El Director de la Región Sanitaria II responsabilizó a la Dirección del Hospital por la falta de test rápidos en General Villegas (AUDIO)

La Municipalidad de General Villegas cerró la semana habiendo anunciado mediante un comunicado los cambios en los criterios a utilizar ante los casos sospechosos de Covid dado que «el Gobierno Provincial a través de la Región Sanitaria II no cumplió con la entrega de TESTS comprometidos para poder continuar testeando masivamente tal como se había solicitado y como el gobierno municipal había acatado», lo que motivó que en una entrevista en FM Peregrina (92.9), el Director de Región Sanitaria II, el Dr. Pedro Hernandez diera su versión de los hechos responsabilizando a la máxima en salud del distrito de General Villegas.

Comenzó diciendo que le llamó la atención el comunicado dado que en 2021 se le entregaron 9.000 test rápidos de antígenos al municipio de General Villegas de los cuales solamente denunciaron el uso de 5.124, por lo que la pregunta es ¿dónde están el resto de los antígenos?, o si hay algún error de gestión que se refleja en la falta de previsibilidad y planificación que se ve en este tipo de situaciones dado que los días 17 y 30 de diciembre la Municipalidad retiró de Región Sanitaria 1.600 de los que solo denunció a través del Sistema de Vigilancia nacional 350 como utilizados.

Luego de lo expresado Hernandez llamó a la reflexión al Dr. Sala, de quien dijo que no es la primera vez que tiene este tipo de declaraciones intentando deslindar las responsabilidades que a él le tocan asumir como autoridad de salud en el distrito.

«En estos dos años uno está mal acostumbrado a que el Dr. (por Sala) tenga declaraciones poco afortunadas a lo largo de toda la pandemia. Considero que aquellos que tenemos puestos de responsabilidad, debemos ser precavidos, trabajar el doble que el resto; mucho tiempo en las radios y consultorio privado hace que se desatienda el sistema de salud público.

La verdad es que a nosotros nos molesta que se digan estas cosas cuando no es real, la provisión está garantizada por el Estado Provincial», sostuvo.

En línea con lo manifestado anteriormente, el Director de la Región Sanitaria II volvió sobre la actitud mantenida por el municipio durante la pandemia despegándose totalmente de la estrategia que planteaba la provincia, reflejando eso en la situación por la que atravesó General Villegas al tener por momentos 15/17 pacientes internados en una Terapia Intensiva que solo estaba preparada para 5/7 camas y no sumarse a un sistema de derivaciones que había previsto la Provincia para que ningún hospital municipal colapsara como lo hizo el local, al que consideró que fracasó al haber multiplicando casi por tres la letalidad. Es el municipio en el que más fallecidos se tuvieron que lamentar, por lo que a esta altura de la pandemia dijo que le siguen llamando la atención las declaraciones del Director del hospital y la actitud que tiene como funcionario de despegarse de la realidad.

Acerca del Ejecutivo, Hernandez recordó que por el mes de mayo se convocó a una reunión con todos los intendentes que integran la Región Sanitaria II y el único que no estuvo presente fue el Dr. Eduardo Campana. «Hace dos meses que comenzaron a participar de las reuniones, esperemos que recapaciten y se sumen a las estrategias de la Provincia porque todos estamos trabajando para los vecinos; la salud pública no tiene color político y todos deberíamos tomarlo de la misma manera».

Finalmente el funcionario regional lamentó que General Villegas no cuente con Secretaría de Salud porque es una de las cosas que, según comentó, hacen difícil la comunicación, «uno no sabe si hablar con el intendente, con el director del hospital, con el director de atención primaria, la secretaria de Gobierno; la verdad que es uno de los distritos con los que más nos ha costado trabajar», luego volvió a remarcar que el nuestro fue el único sistema de salud que no se plegó a las derivaciones que la Provincia había dispuesto para garantizar que todos los paciente tuvieran garantizada la atención; «no creo en las epopeyas médicas, si creo en la gestión en el esfuerzo colectivo.

Creo que tiene que reverse todo el sistema sanitario en General Villegas porque terminamos discutiendo estas cosas y queda en el medio toda la comunidad que lo que requiere en estos momentos es atención, contención y no momentos de zozobra y preocupación por la situación por todos conocida», concluyó.

Audio entrevista a Hernandez

