Como una novela, pero real: el Dr. López ya no es el Coordinador de Emergencias General Villegas

El médico cirujano que había decidido hacerse cargo nuevamente del sistema de Emergencias del hospital municipal, ex SAME, ahora con nueva denominación, confirmó esta tarde, apenas pasadas las 20:00 hs. a Distrito Interior que no será quien conduzca los destinos de esa área. Es una decisión indeclinable, aseguró.

Ante su renuncia inicial había asumido en su reemplazo el Dr. Juan Altamirano, quien tiempo después quedaría únicamente a cargo del Servicio de Neurocirugía que fue por el que fue contratado en el nosocomio. El propio intendente había anunciado la semana anterior en una entrevista con este medio que efectivamente López había vuelto a tomar ese lugar bajo algunas condiciones.

Una de ellas, explicaba el artículo oportunamente era que todos los médicos involucrados en Emergencias, incluyendo a López, se comprometieran, mediante la firma de un Convenio de Trabajo, a respetar ciertas normas para garantizar su funcionamiento.

Si bien el Ejecutivo había aceptado esa condición, esta mañana, cerca del mediodía le fue comunicado en una reunión de la que participó el Dr. Sala, Director del hospital, que no todos habían firmado, por lo que López automáticamente decidió renunciar sin retorno, sin que ello afecte su pertenencia al plantel médico del hospital en el que continuará trabajando como lo ha hecho hasta ahora en Cirugía.

Hasta el momento oficialmente no ha habito manifestación alguna; lo que sucederá seguramente en las próximas horas.

