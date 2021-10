Mano a mano con el campeón del mundo de pelota a paleta en su visita a General Pinto (VIDEO)

El “Puli” Villegas, otra vez en lo más alto, al consagrarse campeón del mundo en Valencia, pero sin olvidarse de los amigos; así es que por estas horas se encuentra visitando la ciudad cabecera donde comparte un momento de relax junto a la familia Nesprías, sin dejar ni por un momento de lado los entrenamientos y cuidados que el nivel en el que se encuentra desde hace años le exige.

El pelotari puntano le ganó en la final al español Gustavo “Guti” Vidal y se alzó con el título del mundo. El “Puli”, actual campeón panamericano en pelota cuero, rompió todos los pronósticos y fue el mejor en pelota goma individual.

Alfredo “Puli” Villegas lo hizo de vuelta. El puntano se preparó con mucho esfuerzo para competir en una especialidad que no es la suya y volvió a demostrar que no tiene límites. Tras un desgastante partido con el local “Guti” Vidal, Villegas se quedó con la VII Copa del Mundo Frontón 30 metros, en Valencia, España. Fue tras ganar 2-0 (15-9 y 15-12) en pelota goma individual.

“Estoy exhausto. Dejé todo en la cancha y estoy muy emocionado porque me preparé muchos meses para esto. Nunca dejé de entrenar, con dolores o enfermo, iba igual. Sabía que si dejaba todo, podía lograrlo”, dijo a Distrito Interior al que recibió en la casa de los amigos pintenses.

Reconociendo a quienes forman parte de su entorno deportivo y emocional dijo “Soy un convencido que tengo al mejor entrenador del mundo (su papá Eduardo) y quiero dedicar este triunfo a toda la gente que confió en mí cuando todos me daban por perdido. A mis compañeros, a mi país, a mi provincia y a la persona que me dio la vida: mi mamá”, repitiendo sus palabras en la conferencia de prensa a la que le sobró emoción; seguramente porque coronaba un gran esfuerzo además del desafío personal que significó el probarse en una especialidad que no era la suya.

Este puntano, pero sobre todo argentino, volvió a poner las banderas de San Luis y Argentina en lo más alto. A dos años de quedarse con la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Lima, el “Puli” vuelve a colgarse el oro. Esta vez en España y ante los ojos del mundo.

Sin olvidarse de sus inicios y sin perder de vista la importancia de la difusión, práctica y acompañamiento que requiere este deporte para su crecimiento, el campeón destacó que se lo debe apoyar desde la dirigencia; en ese sentido destacó el esfuerzo que, reconoció, se realizó en General Pinto y general Villegas, los dos lugares de la zona que cuentan con importantes inversiones en canchas para su deporte.

Villegas, siempre humilde y profesional, destacó las bondades de este deporte que destacó, es para todos, lo puede practicar cualquiera ya que no es costoso y da oportunidades.

Palabra de campeón que debe ser tenida en cuenta.

