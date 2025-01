Coronel Granada: se incendió nuevamente la planta aceitera

Los bomberos voluntarios llevan horas combatiendo el incendio que se produjo esta tarde en la aceitera ubicada a metros del acceso.

Este sería el noveno incendio en los últimos once meses, lo que resulta llamativo, explicó a Distrito Interior Valentin Marcolini, Delegado Municipal, quien se acercó al lugar y colabora con ña provision de un regador.

El funcionario, que no ocultó su sorpresa dada la frecuencia con que se repiten estos hechos en el mismo lugar, también reconoció el malestar que existe en la comunidad por la demora con que se avisa a los bomberos, ya que se da aviso cuando la situación se le ha ido de las manos al personal. Marcolini consideró qie si se actúa inmediatamente se evitaría el desgaste que produce en los voluntarios y los recursos que insume; especialmente tiempo que se podríamos destinar a otras necesidades y obligaciones que cada interviniente tiene si se obrara con la debida responsabilidad.

Son muchas las veces que se repite y no se han tomado las medidas correspondientes o no actúa el o los responsables como deben en estos casos, concluyó con énfasis sobre el particular.

Si bien no hay precisiones, se cree que el kncendio inició en un silo que contiene semillas de girasol.