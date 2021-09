Arribó a General Villegas la nueva ambulancia UTIM

El rodado, una Mercedes Benz equipada con la última tecnología médica, se encuentra desde esta mañana en nuestra ciudad.

La misma es el resultado de un convenio entre la Municipalidad y el área de Asuntos Municipales de la Nación.

Una de las características salientes que indica un nuevo tiempo para las emergencias en el distrito es que la unidad no cuenta con el ploteo del SAME, lo que indica, como adelantáramos en Distrito Interior, que General Villegas ya no adhiere al programa provincial. AMPLIAREMOS.

