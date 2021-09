Viviendas sociales, cómo hacerlo, con quién hacerlo, de eso hablaron Sol Fernandez y Miriam Pugnaloni en la recta final de la campaña

En una de las entrevistas con las que cerraba la jornada previa a la veda electoral, Sol Fernandez, la precandidata que encabeza la Lista 2, se refería a uno de los temas con mayor demanda por parte de los vecinos, el habitacional.

En la charla no estuvo sola, la acompañó la Arquitecta Miriam Pugnaloni, perteneciente a Nuevo Encuentro, quien además integra la Lista como precandidata a concejal.

Nueva en la participación activa, la profesional encontró en la joven dirigente justicialista una oportunidad para proyectar y concretar diferentes inquietudes que siente podrán plasmarse a partir del trabajo que Sol Fernandez viene desarrollando desde el año 2019, el que se va mejorando en el camino al 2023.

En un inicio y pensando en las pocas horas que faltan para el momento de la votación, Fernandez consultada si tiene cábalas para estas instancias, dijo que no; «creemos mucho en nosotros mismos, en lo que pensamos, en lo que queremos para Villegas, eso nos da la seguridad que cada paso que damos sea un paso firme y seguro porque siempre estamos trabajando para la gente.

Sobre la Arquitecta, manifestó que «Miriam es una compañera que pertenece al partido de Nuevo Encuentro junto con Carlos Pardo y Leonardo Upton; hace años que vienen trabajando con nosotros, Miriam también y en esta elección tiene la oportunidad, el reconocimiento por parte del grupo de formar parte de la Lista de precandidatos en el séptimo lugar. Es una persona conocida en la ciudad cabecera y en el partido de General Villegas porque también trabajó muchos años en la función pública dentro de Obra Públicas.

Pugnaloni, por su parte aseguró estar muy contenta de participar en esta Lista a la que consideró un lujo. «La encabeza Sol Fernández, una joven abogada, lúcida, comprometida, una militante de toda su corta vida. La verdad estoy muy orgullosa de la gente con la que estoy trabajando, sobre todo muy confiada, yo no tengo participación política y es una exposición importante, pero me siento tan respaldada que lo hago con tranquilidad. A mi edad no es mi intención hacer una carrera política, sino acompañar un proyecto en el que realmente creo, y además creo en Sol Fernández, es una persona muy capacitada para ocupar el cargo de intendenta y además creo que tiene que haber un cambio en la política y lo van a hacer los jóvenes, especialmente las mujeres. Estoy muy optimista, muy esperezada, me ha generado vitalidad, me ha cambiado la perspectiva, declaró refiriéndose a este momento.

Sin dudas el tema central eran las viviendas sociales y sobre el particular declaró que «nosotros venimos trabajando en ese tema, nos preocupa muchísimo, además para el espacio peronista es un tema histórico y fundamental, de hecho los gobiernos provinciales y nacionales ya han relanzado planes de viviendas sociales y nosotros dentro de ese contexto queremos tener nuestro propio proyecto para llevar al Concejo Deliberante.

Tenemos la propuesta de crear una Dirección de Viviendas dentro de la Secretearía de Obras Públicas para que maneje este tema específicamente, y para esto hace falta un proyecto y hace falta presupuesto; no puede seguir esta situación de que no hay presupuesto para el tema viviendas, que es un déficit muy evidente en Villegas».

Luego continuó yendo más allá al referirse a la concreción. «Nosotros pensamos que se puede abordar este tema a pesar que conocemos las limitaciones del Presupuesto Municipal, pero se puede abordar con audacia, con ideas nuevas. Por ejemplo, el municipio podría tomar crédito y financiar de esta forma planes de viviendas que es simplemente una financiación, no vas a regalar la vivienda. Usar también sistemas constructivos mas eficientes como son la prefabricación en serie que permite reducir tiempos, la relación costo calidad es buena y se puede manejar mejor el control de materiales; en ese sentido yo creo que hay que cambiar la óptica y generar nuevas ideas porque hasta este momento no se ha logrado resolver ese difícil problema que es encarar planes de viviendas desde el municipio y también generarlos con un criterio inclusivo porque no creo que pueda ser la única opción de adjudicación de viviendas una licitación donde el que más tiene es el que va a tener la posibilidad de obtener la vivienda. Me parece un criterio muy excluyente, como sucedió durante esta Gestión con las únicas diez viviendas que se pusieron en marcha y que todavía no se terminaron».

Pugnaloni prosiguió, «un tema que está relacionado con la obra pública que es el trabajo, yo creo que habría que encontrar formas que el trabajo que genera la obra pública, que es importante sobre todo para una localidad donde no tenemos fabricas, ni tenemos otras formas de emplear a nuestra gente, es que las obras públicas de envergadura no terminen en manos de empresas de afuera y encontrar algún mecanismo que pudiera ser una unión transitoria entre empresas pequeñas locales, unidas puedan hacer frente a obras de una envergadura que las exceda; alentar ese tipo de organizaciones para que la mano de obra se mantenga local, además no hemos tenido buena experiencia con las grandes empresas ya que a veces cualquier problema presupuestario termina en un juicio, la obra se paraliza y en una economía con inflación eso significa perder la oportunidad, porque el presupuesto adjudicado a esa obra queda, después de un año o dos años, chico para cumplir el objetivo».

«Vemos que nadie se está ocupando, porque la Gestión local, quien debería ocuparse no lo hace . Es verdad que a las empresas de afuera les conviene quizás cuando no hay un acuerdo sobre los precios irse y hacer un juicio sin terminar la obra, como nos paso con la Terminal de Ómnibus, El Jardín N° 917, nos pasó con el Polideportivo. Venimos viendo desde este espacio político que la poca obra pública que hemos tenido se lo llevan empresas de afuera y los constructores locales no acceden porque quizás muchos no pueden sostener el pliego que se les pide o no cumplen con todos los requisitos, entonces empezamos a pensar en diferentes contratos asociativos entre distintos constructores locales para que puedan asociarse o unirse para una licitación en conjunto.

Justamente esta semana vino a vernos un constructor local y comentó la falta de trabajo que están sufriendo por lo que empezaron entre ellos a organizarse; pequeños constructores que quieren ver la posibilidad de hacer una cooperativa o UTE (Unión Transitoria de Empresas). Nos pidieron el asesoramiento y el acompañamiento para poder llevarlo a cabo. Nosotros creemos que la Municipalidad no puede seguir siendo la única fuente de empleo en el partido de General Villegas, por eso hay que ser ingenioso y empezar a promover y acompañar a los pequeños constructores para que la obra pública se pueda quedar acá y sirva para darle trabajo a nuestra gente», agregó Sol Fernandez.

Los tres reclamos de la gente de General Villegas

Sol Fernandez reconoció la falta de trabajo, la salud y las viviendas.

«Hoy por hoy ni la clase baja, ni la clase media, puede acceder a su vivienda propia porque los terrenos son muy caros, porque la construcción son muy cara y porque nunca llegan a ahorrar el dinero suficiente para poder hacerla.

El Gobierno de Eduardo Campana ha sostenido esta situación a través de alquileres, pero a través de alquileres muy chiquitos que tampoco les permiten a las familias poder afrontar el pago total del alquiler, entonces se ha convertido en un problema muy grave que repercute, lamentablemente, en situaciones como las usurpaciones, la toma de terrenos públicos y privados, la venta de terrenos municipales que fueron adjudicados en algún momento y que la persona beneficiaria quizá no tenía la capacidad de ahorro para poder construir, por eso no construyó, o tal vez le habían prometido que la iban a acompañar, que le iban a dar el financiamiento necesario para poder construir y no fue así por parte del gobierno, entonces, por supuesto, ese terreno se torno ocioso y esa persona lo termino cediendo, los problemas siguen siendo muchos.

Por todo eso creo que es el momento para ponerlo en discusión, porque más allá que estas elecciones son legislativas, todos los espacios políticos que pretendemos ser Gobierno en el 2023 o en el 2027, tenemos que comenzar a trasmitirle a la gente que es lo que pensamos con respecto a estos problemas.

Además dentro del Concejo Deliberante podemos ser el canal de comunicación, en nuestro caso con provincia y nación, para poder traer mas soluciones a Genera Villegas.

A los gobiernos de la Nación y la Provincia del Frente de Todos, les interesa mucho el tema de viviendas y obra pública, lo vemos en el Procrear, en Villegas tenemos muchas familias que fueron beneficiarias de ese programa. Desde el Estado Nacional viene impulsándose esta política habitacional y nosotros necesitamos que además de que exista eso, el Gobierno Municipal empiece a tomar cartas en el asunto e idear un plan para poder llegar a todos los segmentos sociales con la vivienda.

Lo que lleva a cabo Nación y Provincia y lo que no el Gobierno Local

«En Villegas conviven dos realidades bien marcadas», remarcó la primera precandidata a concejal de la Lista 2, «que lamentablemente te muestra cómo es la política habitacional del Gobierno Nacional que con el proyecto de los 41 terrenos con servicios le dio la posibilidad detener su casa a 41 familias, las que le están dando trabajo a un montón de constructores locales, electricistas, plomeros, albañiles, maestros mayores de obras, arquitectos; por el otro lado tenés la política habitacional del Gobierno de Eduardo Campana que se ve penosamente con El Chaparral, un montón de familias viviendo en precariedad extrema, en casitas de chapa, sin baño, sin medidas de seguridad, conectados clandestinamente a la electricidad que es algo muy peligroso. Ahí tenemos las dos caras de la moneda».

«Esto que decimos en campaña es algo de lo que hablamos desde hace mucho tiempo; quienes siguen las sesiones del Concejo Deliberante saben que hemos discutido el tema viviendas, obras públicas o los Presupuestos.

Por ejemplo, en diciembre del año pasado discutimos el Presupuesto para el año 2021, que es nuestro rol dentro del HCD.

Para el año en curso, del Presupuesto se afectaron tres millones de pesos para viviendas solamente. Tres millones de pesos que son enviados por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para finalizar las casas de Coronel Charlone, las que se se finalizaron y entregaron este año. Casas que en el año 2015 con la Gestión de un intendente que ahora es intendente no se terminaron y el que el Gobierno Municipal de Eduardo Campana no quiso finalizar sabiendo que era un monto muy irrisorio, solo tres millones de pesos que en el Presupuesto municipal representa poco dinero.

Eso, junto con algo para el Círculo Cerrado de las diez viviendas, es todo lo asignado para el problema de la vivienda.

El propósito de la Lista N°2 en esta elección

Miriam Pugnaloni que ocupa el séptimo lugar, más allá de la posibilidad de que su Lista gane, difícilmente llegue a ocupar una banca, sin embargo su nombre entre los precandidatos tiene un propósito claro, «mi idea es acompañar este proyecto que nos moviliza, que nos motiva, que nos enorgullece, independientemente del lugar, porque es un trabajo en equipo, no es personal. Un claro ejemplo es el de Alberto Pardo que dejó el lugar en la Lista a personas con menor trayectoria y quizás con menor mérito.

El trabajo en equipo, lo experimentamos en nuestra función privada cotidiana, siempre arroja buenos resultados, finalizó.

Sol Fernandez por su parte, destacó de la campaña la manera en que pudieron contarle a la gente lo realizado cada uno desde su lugar y argumentar con hechos.

«Nosotros somos un espacio que traemos propuestas, analizamos los problemas por los cuales está atravesando la ciudadanía del partido de General Villegas y venimos con ideas, con ganas de resolverlos, yo creo que es la gente quien va a elegir quienes mejores los representan.

Es una elección muy importante porque a partir del 12 de septiembre vamos a saber quien es el espacio que mejor sintetiza los problemas y las necesidades de la gente, también quién va a conducir desde ese momento en adelante el peronismo que es una parte del Frente de Todos.

Yo creo que está muy claro, no me voy a detener en críticas que he recibido y no son constructivas, yo tengo claro y creo que la gente también, que dentro de nuestro rol de concejal tanto con Carlos Pardo, con Cristina Liprandi, con José Luis Méndez, cada vez que la gente tiene un problema o una necesidad nos llaman y siempre con nosotros encuentran una respuesta y muchas veces la solución.

Esto es lo que nos permite ser concejal, estar para el vecino cada vez que nos necesite, por supuesto siempre con un discurso positivo, con ganas de mejorar el Villegas que queremos, por eso acá estamos trabajando, con esta idea de que no solamente es esta elección sino que también es la elección del 2023 porque queremos ser gobierno, porque queremos vivir en una ciudad mejor que nos enorgullezca y queremos que la gente tenga mejor calidad de vida.

Para eso nos estamos preparando, buscando soluciones y para eso estamos convocando cuadros técnicos como es Miriam Pugnaloni, para poder llevar a las personas más idóneas al Gobierno de General Villegas, concluyó.

Relacionado