Vecinos de Elordi piden por un acceso mejorado que les evite los inconvenientes que tienen cuando llueve

Esta tarde un grupo de hombres y mujeres que viven en el pequeño pueblo y otros que se dedican a la cría de animales en el lugar, salieron a la ruta 188 y a metros de uno de los ingresos pidieron ser oídos por los funcionarios a cargo del mantenimiento de caminos y las autoridades municipales para que su serio problema tenga solución.

Las lluvias recientes volvieron a asomar una larga lucha que las personas vinculadas a Elordi tienen, incluso los docentes que viajan hasta la escuela y jardín para dictar clases.

Hay un único acceso desde la ruta al que se accede por dos caminos, uno, en teoría, para el tránsito pesado y el otro para los vehículos de menor porte, sin embargo, la transitabilidad se vuelve casi imposible ante temporales como el de esta semana. Incluso, el limitador de altura que había sido colocado para evitar que circulen los camiones, fue derribado por uno de éstos sin que haya sido restituido; es decir, se volvió a foja cero.

Cualquier urgencia que demandara el ingreso al pueblo de una ambulancia o un remís, lo haría imposible o provocaría un retraso en la llegada que podría tener consecuencias fatales.

Los vecinos, algunos de los cuales no pudieron estar presentes en la tarde de este jueves precisamente porque les resultaba imposible llegar, aseguran que han agotado las instancias pidiendo que se le coloque algún tipo de mejorado al camino o aumentes los controles para que su situación deje de ser extrema, entendiendo que ante la lluvia poco se puede hacer, pero si la traza estuviera mantenida no se encontraría en el estado que se la observa a simple vista, incluso cuando la lluvia al mediodía había cesado y el fuerte viento contribuyó a que fuera secando.

Paciente y pacífica, la gente continuará pidiendo por los trabajos necesarios para poder salir y entrar, no pedimos más que eso, han habido días en que los animales no comieron porque no pudimos llegar hasta ellos, contaron angustiados y casi desesperanzados.

Los convocamos (refiriéndose a nuestro medio) porque tal vez a través de ustedes nos escuchen y salgamos del olvido en el que sentimos estamos, concluyeron.

Relacionado