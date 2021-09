Ameghino: Calixto Tellechea hace foco en Facundo Manes para alentar el voto radical (VIDEO)

El intendente de ese distrito acompaña a la Lista de unidad del Frente Juntos en la campaña que entró en la recta final y que en su territorio tiene la particularidad de ir con los dos candidatos de la interna entre el Pro y la UCR.

Contó a Distrito Interior que al recorrer las calles los precandidatos y militantes de su espacio encuentran buena recepción con el lógico intercambio de opiniones y la posibilidad de escuchar las necesidades de los vecinos.

Respecto a las elecciones que se llevan a cabo cada dos años las considera por un lado negativas porque a veces se gobierna a conveniencia de las elecciones; «en realidad se toman medidas políticamente correctas que solo sirven para ganar una elección, pero con el correr del tiempo son inevitables, como el aumento de la carne, la inflación, el dólar, etc, es parte de nuestra realidad». Sin embargo reconoce en las PASO una herramienta ordenadora del desordenado ambiente político en el que vive la sociedad argentina.

En cuanto a Ameghino, la unidad de la Lista oficialista es un factor de tranquilidad para el primer mandatario, a su Frente lo forman el Pro, la Coalición Cívica, la UCR y el partido Fe que tiene un representante en el HCD, sin embargo cuentan con una única diferencia que se encuentra en el primer precandidato a diputado nacional. Mientras que el Pro propone a Santilli, de quien dijo: «no he oído nada malo de él, pero si vivís e hiciste toda tu carrera en Capital, este salto a la provincia no me agrada».

Respecto a Manes, «es del interior que lo conoce bien, una eminencia en los suyo y un científico de primera categoría a nivel mundial que dispuso salir de su confort profesional y económico (supongo), con la vida organizada para genuinamente luchar por el país».

«Manes sabe hacia donde hay que ir, derriba muchas viejas prácticas con sus ideas, te muestra cuáles son los piases que surgieron, no las potencias, aquellos que se prepararon a partir de la capacitación y la educación».

Por esas virtudes que destacó en el neurocientífico, Tellechea agradeció que Manes haya surgido del radicalismo y cree que pasará con el tiempo las barreras partidarias, por lo que considera, debería ser una vez superadas las elecciones primarias, el primer candidato de Juntos.

Acerca de la oposición dijo que la campaña transcurre sin agresiones, quizá porque ellos tampoco tienen internas.

Finalmente insistió en que se debe ir a votar, romper la apatía que muestran los informes, aceptando y entendiendo que los votantes están desanimados con lo que se observa de la realidad que vive el país, pero aún así pidió que se haga el esfuerzo y se disfrute de un día electoral (al que desea sea con sol).

