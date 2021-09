Una camioneta pasó de largo en la entrada a Villegas y rompió el monolito del Rotary

Esta madrugada cerca de las 5:30 hs. la Policía fue alertada sobre un hecho que se había producido en el acceso principal a la ciudad cabecera con un vehículo que había protagonizado un accidente y se encontraba sin ocupantes.

Al arribo de los efectivos hallaron a la pick un, una Volkswagen Amarok cabina simple, sobre uno de los laterales en el acceso Malvinas Argentinas, a metros de la ruta.

Claramente se observaba que el vehículo que circulaba por la Ruta 188 en dirección desde la estación de servicio YPF hacia la ciudad, al intentar girar a su derecha para ingresar, había pasado de largo, impactando contra el primero de los canteros, y sin direccionar, seguido en esa dirección hacia el cantero central donde se encuentra el monolito del Rotary Club, al que le arrancó una de las columnas que lo forman.

El vehículo a su vez continuó atravesando la mano que sale hacia la traza nacional, quedando parado contra los palos que divide la zona parquizada con el acceso con daños menores en su carrocería y las dos llantas izquierdas torcidas.

La Policía informó que no había ocupantes en ese momento y que solamente el conductor habría estado a bordo. Al no registrarse heridos de consideración, se estableció la propiedad del vehículo y al determinar que no presentaría impedimento legal alguno para circular, se continúa con las diligencias de rigor sin otro tipo de intervenciones. La identidad del conductor no fue suministrada oficialmente.

