INTERNA CALIENTE: Sol Fernandez y Horacio Pascual por primera vez cara a cara. No fue sólo un encuentro casual

Los pre candidatos del Frente de Todos, único espacio con internas de cara a las PASO en General Villegas, se encontraron y cruzaron esta mañana en el estudio de FM Peregrina durante el programa Las Cosas por el Aire.

Sal Fernandez culminaba su entrevista cuando arribó Horacio Pascual, el exintendente ingresó al estudio, estiró su brazo con el puño cerrado y chocó con el de su contrincante que lo imitó en la actitud; pero ese gesto poco tuvo que ver con lo que los rostros de ambos expresaban.

Por primera vez, incluso desde antes del armado de las listas, estaban cara a cara.

Ese encuentro se dio a una semana de la votación, y en un momento en que la campaña se fue calentando, especialmente porque luego de declaraciones de Fernandez sobre el resultado de su visita a la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, acerca de la realidad de los trabajadores municipales en aquel municipio al que comparó en ese sentido con el de General Villegas, las que fueron tomadas por los precandidatos que acompañan a Pascual para realizar una fuerte interpretación de las mismas.

Como publicáramos días pasados, Lucila Gisbert y Ferrero dijeron que para ellos no sobraba ningún empleado municipal y garantizaban todos los puestos de trabajo, luego que sostuvieran que la precandidata de la Lista 2 había asegurado que sobraban unos 300 trabajadores.

La nota que acababa de realizar Fernandez en el programa que conduce Fernando Cisarello (sábado de 8 a 13 hs) justamente había desmentido categóricamente que esas hayan sido sus palabras, incluso se había explayado sobre su participación en la redacción el Convenio Colectivo de Trabajo cuando en sus primeros años como abogada trabajaba para la ASTM, y su visión sobre la carrera municipal (que impulsará, sostuvo) al referirse a la experiencia personal que vivió ella y su familia con su madre, hoy jubilada municipal.

En ese clima se vieron las caras como muestra la única imagen tomada. El cruce que se produjo fue breve pero contundente. Fue una especie de cartas sobre la mesa acerca de lo que a cada uno lo afectó de lo dicho por el otro.

Una vez entrados en la conversación, la precandidata le hizo notar su disgusto por las declaraciones realizadas por algunos de los integrantes del espacio que encabeza Pascual acerca de los trabajadores municipales; él le respondió diciendo que ella lo había tratado de viejo, recibiendo como respuesta que (Sol) se había hecho mención al cambio generacional.

«No miento yo, no digo cosas que vos no decís», sostuvo Fernandez, «o malinterpreto cosas que vos decís para generar temor en la comunidad. No es así», agregó. La respuesta de Pascual fue que habiendo gente joven entre los precandidatos reaccionan de esa manera.

Antes de que concluyeran, Horacio Pascual le dijo que la acompañará ante una eventual derrota, esperando que ella actúe de la misma manera, «si, si», dijo Sol.

A la campaña le queda menos de una semana y lejos parece estar de desacelerarse, no obstante, luego de este inesperado episodio en el que hubo chispas que no alcanzaron a convertirse en fuego (que sirve de muestra); más que nunca, a ambos lados de la interna, deberán aplicar la lógica del «Al Don Pirulero».

