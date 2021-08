«Lo que nosotros pretendemos es que nuestros candidatos lleguen al Concejo Deliberante para controlar el gasto público» (VIDEO)

Hoy como referente del Randazzismo en el distrito, el exintendente y exdiputado nacional, Gilberto Alegre, acompaña a la Lista de «Vamos con Vos». Fiel a su estilo no ahorró críticas al Gobierno de Campana y reconoció a Sol Fernandez como la referente del peronismo kirchnerista. Él se definió como peronista.

Con dureza analizó el escenario en el que compite de manera parcial, admitiendo que mira al 2023, consciente de que primero hay que quitarle la mayoria al oficialismo en el Concejo.

La entrevista realizada en FM Peregrina (92.9) dejó varias consideraciones y frases explícitas, descriptivas del momento político que atraviesa el Distrito en el que pretende ganar con sus candidatos.

– Me había alejado un poco de la política, primero pro cuestiones políticas, tenía poco protagonismo en Villegas y estuve 6 u 8 meses muy difíciles por la pandemia y mi enfermedad. Ahora

– Nosotros somos peronistas que en General Villegas creamos un espacio que muchos llamaron alegrismo. Implementamos una aplicación práctica a lo largo de 20 años, por eso en la gente aún estoy vigente.

– Este espacio hoy tiene mi impronta.

– El kirchnerismo creó una ficción que se la hicieron creer a muchos. Todo tiene un límite, pero ese límite suele durar mucho tiempo.

– En Villegas también se ven las necesidades de la gente que son terribles y no es un Gobierno kirchnerista.

– Lo que nosotros pretendemos es que nuestros candidatos lleguen al Concejo Deliberante para controlar el gasto público, el manejo presupuestario, para que el dinero público se gaste en lo que la gente necesite.

– Este Gobierno (por Campana) tiene un relato que no está viendo la realidad y ellos creen que la manejan pintando cordón cuneta. Están como en la Marina, todo lo que no se mueve se pinta. Es una farsa.

– Cuando uno ve un Gobierno tiene una sensibilidad tan grande ante temas sensibles la gente lo nota y los de adentro también, por eso Campana y Esain no se sacan fotos juntos, tienen grandes diferencias. Esain (la candidata en 1° lugar del oficialismo) se fue cuestionando seriamente el Gobierno de Campana; hablaba mucho por afuera pero le aprobó todo.

– Estamos en una anomia muy fuerte porque Campana no manda. Probablemente sea Cepa quien más poder tenga y eso hace que Villegas esté muy atrasado.

– Nosotros queremos colaborar, nuestra gente se va asentar en el Concejo buscando alianzas en beneficio de los vecinos.

– La gran cantidad de oferta electoral de Listas que hay en Villegas es la muestra de la falta de autoridad que hay. Ante la falta de eso hay muchos que aparecen queriendo tallar

– A nosotros no va a ir muy bien, estamos seguros que vamos a sacar muchos votos porque andamos mucho en la calle.

– Nosotros contamos con Valeria Iglesias como candidata a diputada, lo que puede ser muy bueno para nuestro Distrito.

– Pude haber estado para pelear una diputación, pero gracias a Dios no se dio porque en esta etapa por mi salud no estoy para andar viajando, me canso mucho.

– Carina (Gianolio) es una revelación, Alejo (Arias) tiene mucho futuro.

– Si no hay 2021 no hay 2023, nosotros tenemos que posisionarnos en 2021 para pelear el 2023.

– La etapa de Campana está terminada. Campana no puede ser reelecto y lo que aparece del Campanismo no hay nada y del radicalismo tampoco porque no han tenido el coraje para plantarse ante la sociedad para generar un liderazgo.

– El 2023 va a ser una llinda etapa, será una disputa entre quienes tienen ambiciones claras y lo han demostrado en este tiempo.

