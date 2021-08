Zonal: se realizó la primera cosecha de algodón ecológico en Bragado

Y explicó Molina: “A partir de esta experiencia que he enfrentado, he corrido la frontera del cultivo del algodón, que será para los jóvenes y contemporáneos, porque ellos ya van a tener un cultivo a disposición. La idea es tener un módulo de diez hectáreas, porque de diez hectáreas se pueden obtener treinta mil remeras. Cada persona que quiera cultivar en sus diez hectáreas puede tener su propia marca y sus propias remeras, y ahí generar un proyecto de vida”.

El clima cuida al cultivo, que en este caso es diferente a otros lugares; hasta el día de hoy no han tenido malezas, y a su vez no han atraído poli-insectos ni plagas del algodón y, es probable que no exista porque hay una barrera climática. Además, que, se trata de un algodón ecológico y no orgánico.