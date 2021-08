Profunda reflexión del joven que el sábado sorprendió a los ladrones queriendo volver a robar en su casa (VIDEO)

Bautista Baez Alvarez fue víctima junto a su madre, Analía Alvarez, del robo en su vivienda durante la ausencia de ambos.

El sábado al caer el día regresaron a la casa ubicada en la calle Berutti entre Moreno y Alberti de General Villegas, cuando supieron que desconocidos habían ingresado por una pequeña ventana trasera y llevado diferentes pertenencias tecnológicas; en ese sentido dijo que no es hambre; la alacena y la heladera que estaban repletas de comida no las tocaron, las botellas de wisky, si.

Las declaraciones que compartimos en este informe fueron realizadas esta mañana en el programa que conduce Fernando Cisarello en FM peregrina (92.9); allí Bautista, de temple firme, pero visiblemente agobiado por la situación vivida, de la que aún no ha caído del todo, contó en detalle lo ocurrido, sobre todo cuando obedeciendo su corazonada, no se fue de la casa mientras su mamá radicaba la denuncia en la comisaría, porque sospechaba que los ladrones volverían. lamentablemente no se equivocó.

Logró evitar que ingresaran y con un bate de béisbol, el único elemento para repelerlos con el que cuentan en la casa, comenzó la persecución que terminó a poco más de una cuadra con uno de ellos interceptado para que la Policía lo aprehendiera luego, mientras el cómplice, que está identificado, huyera sin ser capturado.

Lejos de concluir, ese fue el comienzo de una nueva vida para las víctimas, que ahora ven alterados sus hábitos y tranquilidad.

A raíz de ello realizo un profundo análisis de la situación, de la que responsabilizó a los funcionarios, independientemente del color político que representen, no solamente los que están al frente de la seguridad sino de aquellos que deben impartir justicia.

Lo más llamativo fue la descripción de la cantidad de policías con los que la ciudad contaba al momento de ocurrido el hecho, «un sábado a la noche donde todo el mundo sale, toma, se relaja, dos agentes en la calle y dos en la comisaría, cuatro para una ciudad con 20/30 mil habitantes», reflexionó.

Hizo un llamado a la sociedad de la que dijo estar a la buena de Dios, si crees en Dios, si no, estás a la buena tuya.

Profundo en sus apreciaciones, reaccionario ante una situación que hasta ahora le pasaba «a los otros», expresó el sentir de buena parte de la comunidad que ve con hartazgo el modus operandi de un sistema que debería estar para protegerla y en su desenvolvimiento provoca el efecto contrario.

Dada la cercanía con las elecciones Baez Alvarez consideró que esta es una buena oportunidad para poner a prueba a quienes tienen que dar respuestas.

Quien tiene que la obligación de responder por la seguridad de la sociedad no tiene que salir a hablar, tiene que actuar.

La gente tiene que darse cuenta que más importante que quien te regala un litro de leche, o pasa a las dos de la tarde a tocarte la puerta y tomar un mates, es quien te puede asegurar que no te maten, que no se metan en tu casa, quien no lo va a dejar salir, quien va a poner más policías en la calle, quien va a velar por tu seguridad, porque ne definitiva uno los vota para eso, enfatizó.