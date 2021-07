Esta sería la Lista completa encabezada por Sol Fernandez

Distrito Interior accedió esta tarde de manera extraoficial a la conformación de la Lista que encabeza la presidente del PJ, Gerente de ANSES y Presidente del bloque de concejales del Frente de Todos General Villegas, de la que solamente habían trascendido los cuatro primeros lugares y el primer consejero escolar.

Ahora, aunque puede haber cambios de último momento, la nómina de personas que la acompañan puede sorprender por la aparición de nuevos nombres de hombres y mujeres que irrumpen en la escena política por primera vez; del mismo modo puede suceder con la ausencia de Carlos Pardo, concejal que cumple su mandato el próximo mes de diciembre, quien a pesar de no renovar, continúa trabajando, por ejemplo, en las campañas de inscripción para la vacunacion que este espacio ha llevado a cabo por los barrios. No debería ser de otra manera, pero atento a los acontecimientos surgen a partir de este tipo de decisiones, el caso no pasa desapercibido.

La conformación y el lugar asignado a cada integrante permite pensar que puede haber una estrategia futurista con miras al 2023.

Concejales Titulares

1° Sol Fernandez

2° Gerardo Chichiri

3° Susana Brime

4° Pablo Varrone

5° Silvia Saravi

6° Mauro Gigliano (Santa Regina)

7° Mirian Pugnaloni

8° Juan Alejandro Castaños

Concejales Suplentes

1° Gisela Larramendi

2° Leandro Upton

3° Patricia Marquez (Piedritas)

4° Damian Bereciarte

5° Cristina Raspo (Cañada Seca)

Consejos Escolares

1° Gustavo Francucci

2° Patricia Noia

3° Gustavo Salvia

Consejos Escolares Suplentes

1° Nadia Morales

2° Fernando Goedelmann

3° Anabella Valderrein