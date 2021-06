Cuatro municipios reclaman formalmente para que la ruta 33 sea «ruta segura»

La Sociedad Rural del Partido de General Villegas fue la anfitriona de un encuentro del que participaron diferentes organizaciones de los partidos de Rufino, Rivadavia, Trenque Lauquen y General Villegas. Se elaboró un plan de acción para lograr el objetivo de que la ruta nacional 33 sea reparada.

Este sábado 26 de junio la Sociedad Rural del Partido de General Villegas fue la anfitriona de un encuentro que convocó a varias instituciones y vecinos de los distritos de Trenque Lauquen, Rivadavia, Rufino y General Villegas, todos afectados por el pésimo estado de la Ruta 33 y unidos por la misma urgente necesidad: que esa ruta nacional sea arreglada de una vez por todas y así evitar los accidentes que se han cobrado tantas vidas.

La cita fue en el predio de la Sociedad Rural, ubicado en el kilómetro 366.5 de la Ruta 188. Estuvieron presentes entidades rurales, empresas, cooperativas, clubes, Cámara de Comercio, Empleados de Comercio, Centro de Transportista, Bomberos, instituciones intermedias de la sociedad civil y también particulares.

El objetivo del encuentro fue iniciar un reclamo formal por la reparación de la Ruta 33. El plan de acción elaborado cuenta con la firma de un petitorio conjunto entre todas las instituciones de los diferentes distritos y pueblos que participaron de la reunión. El mismo irá acompañado por un listado de accidentes ocurridos en el tramo que une Rufino con Trenque Lauquen en los últimos años. Luego ese pedido se entregará a los cuatro intendentes (Rufino, General Villegas, Rivadavia y Trenque Lauquen) y también será elevado a las autoridades nacionales y provinciales.

La iniciativa se abrirá a todas las instituciones que no pudieron estar presentes y que quieran formar parte del reclamo por una ruta segura, así como también para todos los vecinos que quieran apoyar este pedido.

“Nuestra idea es hacer un reclamo sin banderías políticas. Que este pedido lo escuchen los intendentes y también las autoridades provinciales y nacionales. Queremos que sea un reclamo de todos, porque sabemos que los pedidos individuales quedan en la nada y no son escuchados. Creemos que la única posibilidad es que nos unamos todos, que estemos juntos y comprometidos con este objetivo tan importante. No podemos seguir sufriendo accidentes, no podemos seguir invirtiendo millones en bacheos: necesitamos una obra definitiva, necesitamos una ruta segura. Por eso invitamos a todos los que quieran unirse. Invitamos a participar toda la ciudadanía de los cuatro distritos para que su voz sea escuchada de una vez por todas”, resumió el presidente de la Sociedad Rural del Partido de General Villegas, Daniel Colombo.

