«Tenemos la sospecha que vamos a tener una nueva ola», sostuvo Campana en su mensaje a la comunidad

El intendente de General Villegas reafirmó este mediodía lo que momentos antes había confirmado la Dra. Silvina Riat luego de la reunión del Comité de Crisis.

En el distrito existe la cepa de Manaos y se cree que también la de Reino Unido o Sudáfrica. El resultado de los análisis que se aguardan lo confirmaran si es así.

Por lo pronto la única arma para combatir este flagelo es seguir extremado los cuidados, dependiendo casi exclusivamente de la responsabilidad individual.

Mensaje del intendente

“Buenos días vecinos del Partido de General Villegas, hoy 17 de mayo del 2021, tenemos hasta el momento 244 casos activos, 2 sospechosos –estamos esperando el resultado de los hisopados- 2316 recuperados, 116 fallecidos y 2674 casos totales que han sido afectados por esta pandemia. En la localidad de Piedritas hay 108 casos activos, en Bunge 32, en Charlone 16 y en la ciudad cabecera 81 casos positivos. En terapia intensiva hay 4 pacientes con asistencia respiratoria mecánica.

Quiero comentarles que se han continuado los estudios para determinar las cepas y sobre todo de esta última ola que ha sido de una gravedad inusitada y de una altísima tasa de contagio y en el informe del Instituto Malbrán sobre 4 casos estudiados en 3 de ellos se vio la cepa Manaos.

Eso quiere decir que está en circulación esa cepa (y desde antes) y lo sospechábamos justamente por los casos tan graves que llegaron y la velocidad de contagio. En esos pacientes que se estudiaron 2 fallecieron y 1 se recuperó después de haber estado durante bastante tiempo en asistencia respiratoria mecánica. Hay otra cepa que es importada y está en estudio y no se sabe aún si es la británica, o alguna otra de un paciente que fue recuperado y estuvo bastante tiempo con asistencia respiratoria mecánica.

Como dije la semana anterior, hay una cepa que es una mutación local que se denomina N5 y surgió del estudio anterior. Vale decir que lo que nos ha sucedido en General Villegas -y lo interpretamos de esta manera sobre todo con los resultados vistos en cuanto a la cantidad de casos, la mortalidad de esta ola y la gravedad que ha tenido- es que somos una localidad de paso y ahora vemos que está sucediendo este mismo episodio en localidades vecinas como Trenque Lauquen, Carlos Tejedor o Lincoln, lo cual en la reflexión es que tenemos que seguir cuidándonos.

No tenemos otra forma de evitar que esta pandemia nos afecte nuevamente porque tenemos la sospecha que vamos a tener una nueva ola. Es tremendamente trasmisible y contagiosa y lo único que podemos hacer es resguardarnos quedándonos en nuestras casas, conservando la distancia social y siendo muy respetuosos de todos los protocolos, uso del barbijo y las medidas de higiene. No hay otra manera queridos vecinos. Es cuidarnos y lo repetimos desde el año pasado hasta ahora. No podemos juntarnos, ni festejar cumpleaños, ni hacer reuniones porque donde vemos que esto sucede se desborda, como nos sucedió a nosotros.

Afortunadamente nuestro sistema sanitario estuvo a la altura de las circunstancias y no me voy a cansar de decir y repetir el agradecimiento a todos los profesionales de la salud, porque han trabajado de una manera enorme.

Hemos tenido una alta mortalidad como vemos que hay en otras instituciones y Hospitales. La mortalidad en las terapias intensivas supera el 70 por ciento en la mayoría de los nosocomios.

Vale decir que, tanto en las localidades de Piedritas y Bunge -que están tan afectadas- la gente de seguridad tuvo que estar allí tratando de disuadir a los vecinos para que no se junten. Porque hay una altísima tasa de contagios y son los pacientes que se están recibiendo en nuestro sistema sanitario del Hospital.

Quiero destacar el cuidado y el gran trabajo que están haciendo en cada una de esas localidades en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), tanto los médicos, enfermeras e inclusive personal voluntario y agradecerles a los vecinos y familiares que están asistiendo a esas personas que tienen que estar aisladas porque les repito; los contactos estrechos tienen que estar aislados porque contagian.

Hemos tenido un caso de un paciente fallecido que contagió a un grupo de gente y que a su vez fallecieron en ese grupo y se fueron a otra localidad vecina y también hubo 5 o 6 contagios.

Es altamente contagiosa esta cepa y para eso estamos haciendo hisopados y testeos rápidos en las localidades y esta semana también en el asilo de ancianos que hubo 7 casos positivos y hasta hoy están aislados y llevan buena evolución. El hecho que tengan la vacuna no quita que puedan padecer la enfermedad, a lo mejor es más leve, pero pueden padecerla.

También quiero decirles que se siguen haciendo los trabajos en domicilios tanto en la ciudad cabecera como en las localidades de Emilio V. Bunge y Piedritas con la asistencia y control.

De manera que las fuerzas de seguridad y los inspectores van a seguir trabajando, se labraron numerosas actas tanto en la ciudad cabecera como en la localidad de Piedritas porque hay vecinos que no cumplen con las normas.

Repito, cada uno de nosotros tiene un familiar, un amigo o vecino fallecido. Son muy graves los casos que llegan al hospital por eso les pido que reconozcan las pautas de alarma, que hagan la consulta temprano y lo que le indican el personal de salud en cuanto a si hay insuficiencia respiratoria o si aparecen algunas palpitaciones o taquicardia. Todo eso si hacen una consulta temprana puede mejorar la situación cuando están internados en el hospital.

Por eso en la reunión del Comité de Crisis esta mañana, y charlando inclusive en el pase de sala con otros médicos, decidimos que vamos a continuar con las restricciones que habíamos instituido en el decreto que firmé la semana pasada, por lo menos por una semana más. Esto es un día a día, semana a semana y debemos cuidarnos. Para pasar esta pandemia de la mejor manera posible debemos cuidarnos todos y ser muy responsables de manera individual y social. Muchísimas gracias y hasta el próximo comunicado”.

