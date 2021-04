Más feliz imposible, Johana estaba presente cuando fue adjudicada en el sorteo de las viviendas en Gral. Pinto (VIDEO)

Johana Piccardo se encontraba en el Salón Blanco presenciando el sorteo junto a otros aspirantes cuando la suerte alcanzó. El locutor anunció su nombre y el escribano retiró el sobre que contenía una casa; era la suya. El resto fue todo emoción.

A lo largo de las 3 horas que duró el sorteo ninguno de los presentes había resultado adjudicado, la mujer rompió la racha y al hacerlo rompió en llanto. Pasó al frente, fue tomada por las cámaras y de alguna manera contagió a todos con su emoción.

Al finalizar Distrito Interior la entrevistó.

Contó que lo vivió con nervios y ahora se encuentra ansiosa por vivir en su casa.

Cuando fui convocada pensé que era una broma, por lo que llamé para corroborar que era verdad. Siempre vine positiva, aseguró.

«Al oír mi nombre, cerré los ojos, cuando escuché que el escribano dijo «tiene casa» se me puso la piel de gallina»

La flamante adjudicataria espera su segundo hijo, quien llegó en este caso con una casa bajo el brazo. No puedo pedir nada más. Con mi trabajo, mis hijos y ahora mi casa, no me falta nada, concluyó.

