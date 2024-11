Trabajadores de Vialidad Nacional realizaron un abrazo simbólico a la balanza de la Ruta 33 en General Villegas

Con la presencia de la Secretaria General del gremio de los trabajadores del ente, Graciela Aleñá, se llevó a cabo un abrazo simbólico a la balanza pública ubicada sobre la Ruta Nacional 33, en General Villegas.

En el lugar estuvieron la Policía de Seguridad Vial e Infantería, la primera señalizando y morigerando la velocidad del tránsito en su paso y la segunda preventivamente; en ninguno de los casos fue necesaria su intervención, más de lo previsto, todo se dio en un clima de tranquilidad sin que se viera alterada la rutina y movimientos habituales que a diario se dan.

Luego de la concentración de la que formaron parte dirigentes opositores al Gobierno nacional tanto locales como de la región, dio inicio el acto en el que la única oradora fue Aleñá.

Trabajadores de la balanza de Ameghino, ubicada en el kilómetro 300 de la Ruta Nacional 188 (ex estación de peaje), donde estaba previsto también un abrazo, se movilizaron hasta General Villegas para unificar la medida, acompañados por concejales y medios de comunicación de la vecina ciudad.

La gremialista puso al tanto a los presentes de cuál es la situación a partir del anuncio del Gobierno de concesionar algunas rutas, entre las que están incluídas las de nuestra zona, lo que pone en riesgo no solamente los puestos de trabajo, aunque mencionó que las autoridades nacionales aseguraron que no habrá despidos; sino también los campamentos y resto d elos recursos que permiten la conservación de las rutas, las que no serán en todos los casos un negocio para las empresas, por lo tanto continuará siendo necesaria la intervención y existencia de Vialidad; a demás de ser una referencia histórica para el país como entidad de todos los argentinos.

Aleñá informó a su vez los pasos que se dieron y los que están previstos hacia adelante, inicialmente para hacer visible una amenaza y el estado de alerta en que se encuentran los trabajadores viales de todo el país. Por el momento, remarcó, solo están haciéndose ver y mostrando la preocupación, pero aclaró que irán respondiendo de acuerdo a lo que las autoridades vayan decidiendo.