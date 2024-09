«Percibo que las leyes son simples sugerencias», dijo Esain sobre el pedido de deshabilitación de la Secretaria de Educación de General Villegas

La concejal Claudia Esain, presidente del HCD, volvió a reafirmar la postura del Concejo ante el Ejecutivo, que en varias oportunidades la acusa de ejercer una dura oposición, por la oposición misma.

Consultada en la previa ante una nueva sesión que se llevará a cabo hoy con varios matices por los temas que constan en el Orden del Día, la radical, comenzó refiriéndose al pedido de inhabitación para ejercer el cargo a la Secretaria de Educación y Cultura, al considerar que se encuentro fuera de lo que la Ley Orgánica Municipal establece, al haber firmado el Ejecutivo un convenio con una universidad privada que se sumará con educación a distancia a la oferta del CEAM (Centro de Estudios Abierto Municipal), de la que posteriormente Valeria Iglesias pasó a ser parte.

Este reclamo lo formalizaron los bloques de Unión por la Patria y UCR Pro (que forma Esain) presentando un Proyecto de Comunicación dirigido al intendente, razón por la cual Iglesias al ser consultada por la acusación dijo que es el intendente que debe responder por ella al ser a quien está dirigido, que será tratado esta noche.

En declaraciones, Gilberto Alegre sostuvo, palabras más palabras menos, que no hay incompatibilidad por parte de la funcionaria.

Esain reflexionó al respecto: «Últimamente estoy percibiendo que las leyes son simples sugerencias y es algo con lo que yo no comulgo», agregando que oyó al intendente asegurar que la Secretaria continuará ocupando su cargo, por lo que sugirió que lo conveniente, en ese caso, debiera ser que Iglesias renuncie a su cargo en la universidad, evitando inconvenientes.

Ante esta nueva observación al Ejecutivo Esain dijo que no es oposición ni oficialismo, a pesar de estar dentro del mismo espacio, Juntos por el Cambio, que es donde se encuentra actualmente Alegre, «yo fui electa en otro tiempo, soy el radicalismo dentro de Juntos, luego las circunstancias electorales hicieron que estemos en el mismo espacio al sumarse el intendente, solo aplico el sentido común, lo que sucede que no somos levanta manos, ni una escribanía; simplemente somos un Concejo Deliberante donde hay muchas opiniones, donde los tres oficialismos, nación, provincia y municipio, están representados en el recinto, lo que a mi me ubica en un lugar más neutro».

«Por lo tanto no es una escribanía, acá todo se debate, con todo se trata de llegar al mejor acuerdo posible», concluyó.