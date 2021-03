Villeguense radicado en Gral. Pico realizó un homenaje a bomberos fallecidos en un luctuoso hecho (VIDEO)

Alejandro Avalos es de General Villegas, pero vive hace 36 años en General Pico, La Pampa.

Si bien su actividad laboral es la construcción, hace años que convive con la música a la que le ha dedicado y dedica buena parte de su vida, habiendo logrado entre otras cosas grabar dos discos de tango y folklore. Aunque la pandemia ha puesto un freno duradero a ese ámbito, más que a cualquier otro, Alejandro no claudicó y decidió materializar un viejo anhelo.

Gabriel, su padre, también villeguense, escribió hace 21 años un poema a los bomberos fallecidos en un recordado incendio en aquella ciudad ocurrido en el año 1999.

En Tubos Prodinco ocurrió el siniestro en el que también sufrió serias heridas Roberto Merani, otro villeguense que fuera integrante del Cuerpo Activo de Pico en ese momento.

Valiéndose de la tecnología, este lunes Alejandro presentó en las redes sociales un audiovisual, resultado de un intenso trabajo realizado junto a las cineastas Ana Fresco y Ludmila Serra que son las creadoras del video en el que se lo ve interpretando junto a músicos piquenses la obra de su padre que lamentablemente no llegó a conocerla. «Lito» como se lo conocía en Villegas, falleció hace 12 años.

El material no persigue fines de lucro, nada se vende, la única motivación es honrar a quienes dieron la vida por el prójimo. Son actos que se deben recordar para toda la vida. No hay un tiempo para el reconocimiento, no vence jamás la gratitud por esos hombres, expresó a Distrito Interior.

Video de «Soldados de la paz»

El incendio de los tubos Prodinco

En la tarde del 15 de agosto de 1999 se produjo en General Pico el incendio de materiales almacenados por la empresa Tubos Prodinco, a cargo -en aquella época- de la construcción del acueducto del Río Colorado. Dos bomberos -Javier Pérez y Manuel Olguín- perdieron la vida en el feroz combate contra las llamas, y la ciudad fue conmovida profundamente por la magnitud de la tragedia.

Hasta el día siguiente bomberos, policías y voluntarios lucharon contra el fuego, el humo y los gases que se desprendieron del material depositado en la manzana comprendida por las calles 107, 26, 24 y 109. La alarma y la incertidumbre originaron la autoevacuación de numerosas personas en las cercanías del predio devastado.

En medio de las escenas de arrojo y valentía por parte de quienes combatían las llamas iba configurándose un paisaje de destrucción. En las primeras horas de trabajo, los bomberos intentaron apagar las llamas con ingentes cantidades de agua. Se ignoraba, en principio, que la presencia de materiales plásticos y químicos provocaban reacciones que agravaban la situación.

La resultante de aquella combustión y el agua esparcida sobre ella fue una mezcla que inundaba las calles y obligaba a redoblar esfuerzos para tratar de contenerla. Para ello también se utilizó maquinaria vial con la que se intentó crear barreras de arena.

El incendio se inició aproximadamente a las 16:00 horas. La densa y gigantesca columna de humo negro que se desprendía de la tormenta de fuego fue divisada desde varias localidades vecinas. Desde ellas llegaron también varias dotaciones adicionales de bomberos para sumar hombres y equipos a la tarea. También resultaron afectados los servicios esenciales de la ciudad, que fueron interrumpidos durante un lapso prolongado.

La magnitud de aquel incendio, su saldo trágico y el peligro que afrontó la comunidad en su conjunto son recordados puntualmente cada año. Es indispensable la persistencia de la memoria para mantener el homenaje hacia quienes perdieron la vida y para que no vuelva a repetirse una situación semejante nunca más. (La Reforma)

