El sueño de 4 villeguenses cumple hoy 40 años, «el canal local» (escribe J.L. Pelossi)

Todo dio comienzo en 1980, mitad de ese año en calle Moreno entre Belgrano y Necochea, si, frente al viejo Hotel Americano, no saben los más jóvenes donde estaba el hotel?, al lado del hoy Juzgado de Paz. El local era de Nelson Millán quien junto a Héctor González, Audilio Antonini y Ricardo Eguren fueron quienes diero emprendimiento a que la ciudad tenga su señal por cable, idea que trajo «Gonzalito» quien en 1975 había firmado el convenio colectivo de trabajo de canales de circuitos cerrados vigente hasta el día de hoy. 3 empresarios villeguenses se sumaron a la idea.

Como veíamos tv antes?

Con una antena de 18 mts. de altura, veíamos canal 7 de Santa Rosa ,el canal 12 de Trenque Lauquen y a veces el canal 5 de Rosario, famosas historias cuando se iba la imágen y se sincroniza la antena, era «dale un poquito más» «ahí se ve bien,déjala ahi» «UF, el viento la movió un poco, traba más firme la palanca» TODOS VIVIMOS ESA ODISEA.

Vayamos al principio, en calle Moreno se empiezan a tomar las solicitudes de la gente que quería adherirse a la que iba a ser la nueva señal.

El tendido del cableado fue rápido debido a un convenio con la empresa de Energía DEBA y después ESEBA, hoy EDÉN, donde se llevó el cableado por los poste de luz, rápidamente la ciudad, con muchos menos habitantes por cierto, tenía frente a su domicilio cada casa, familia, la red del cable.

EI 28 de Febrero se inauguró el canal donde hoy está en el presente, Necochea 375. Como no recordar a Miguel Solé quien junto a Alicia Bainotto conducían al mediodía Noti 2, recordar que VTC era el canal 2, la programación al principio comenzaba al mediodía con la palabra del Padre Wesner, el noticiero y cerraba a las 2 de la mañana con la palabra del Pastor Cervantes Polignano.

Desde Capital llegaba por la Empresa Rojas SAC, los cassettes formato U-matic donde el canal tenía un convenio con una cooperativa llamada Coprovision quien grababa para luego reproducir, los programas los veíamos al comienzo de un día para otros. En el Noti 2 las noticias eran del día porque se bajaba la información de la agencia Telam, Fernando Martani era el camarógrafo entre otras funciones que cumplía.

Después se iba personalmente a buscar VHS con las series del momento, y programas cómicos de la época, como no recordar a Sheriff Lobo, BJ, Operación Jaja y etc, etc.

Para el Mundial 1982 se tomó señal de una antena que estaba en el Hospital y se pudieron ver los partidos en vivo, todo un acontecimiento, Miguel «el flaco» Solé a cargo de los comentarios y presentación. Después de mediados de 1980, se podían ver los canales de BS As, el primer canal fue ATC antes de 1985 y después canal 9, 11 y 13 y así se fue ampliando. Recuerdo que mi programa favorito ,TODOS LOS GOLES, lo podía ver recién el día Martes y obviamente los grababa con una video de la familia por ese entonces.

Ya a mediados de los años 80 se incorporó Norma Córdoba a los noticieros locales, aún hoy sigue vigente. Muchos cambios en 40 años, hoy siguen trabajando Edgardo Holgado quien ingresó en 1983, Marcelo Francucci, «tano» Busso, «pocho» Mendoza, Gaspar Fabregues. A mediados de los años 90 Ricardo Eguren, Antonini y Nelson Millan venden su parte a una firma (Gentile era) de la ciudad de 9 de Julio, no así Héctor González Socio y dueño de un 25%, en 1998 una multinacional, Mendelville compra la mayoría de los canales de cable, está multinacional no llegó a estar 1 año y en 1999 VTC se pasa a llamar Cablevisión como en la actualidad, obviamente ahora junto a Fibertel, Telecom y Personal.

En 1995 se instalan los primeros deco para ver fútbol, al principio era el cartucho metálico y con los años se reemplazó por un deco, este aparato era como si fuera el estéreo de un automóvil y más grande también.

En la actualidad todo es distinto, cientos de canales de aire, etc etc, Fernando Cisarello junto a Norma Córdoba conducen el noticiero en frecuencia 2, no me quiero olvidar que en los principios de Cablevisión Jorge Arias hoy director de Diario Actualidad condujo el noticiero también, tampoco olvidar de los programas deportivos conducido por «perico » Specogna que a su vez relataba los encuentros, esto se dio en los años 1992 a 1997 si no me falla la memoria.

Obviamente se me deben escapar cosas, en comentarios les pido a varios integrantes y no integrantes que dejen sus comentarios.

Este fue el SUEÑO DE 4 PERSONAS DE VILLEGAS, algo para no olvidar, pudieron haber sido otras personas, pero fueron ellos, Audilio, Ricardo, Nelson y Héctor. (Fotos facilitadas al autor del artículo por Marcelo Francucci)

