El presidente le pidió la renuncia al Ministro de Salud luego de un escándalo con las vacunaciones

Luego de que el periodista Horacio Verbitsky contara de que se había vacunado en el Minsiterio de Salud de la Nación, tras comunicarse con el titular de la cartera sanitaria, se desató la polémica por la «vacunación vip» como la llamaron en redes sociales. En ese contexto, hace instantes, Santiago Cafiero, por instrucción del presidente Alberto Fernández, le pidió la renuncia a Ginés González García.

«Cuando estaba por ir (al Hospital Posadas) recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”, contó este viernes Verbitsky en declaraciones radiales. A partir de estas revelaciones, se conoció que el periodista no fue el único beneficiado.

En las últimas horas, se supo que también habrían sido vacunados Hugo Moyano, su esposa, Liliana Zulet, y su hijo Jerónimo de 20 años. Asimismo, fueron inoculado el ex diputado Eduardo Valdés y Jorge Taiana en el Ministerio de Salud. Tras conocerse la noticia, Valdés habló con la prensa y contó que estaba viajando «a la ciudad de mayor contagio de América Latina, a México, y yo tengo 65 años, fui y me vacuné, había cuatro enfermeros, nada ilegal o exprés».

«No voy a un viaje de placer, voy a un viaje oficial donde se supone que no me contagio o contagio a otros. Acá no es posible vacunar ilegalmente, todo va por escrito, todo va por registro», aseguró.

Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. Por su parte, desde la oposición pidieron explicaciones al gobierno nacional sobre la campaña de vacunación. (Fuente: Diagonales)

Relacionado