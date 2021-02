«La decisión fue totalmente acertada porque creo que podría no estar hablando con ustedes en este momento»

En su vuelta al cargo de intendente luego de superar el Covid-19 a Eduardo Campana lo aguardaban entre tantos temas, su explicación luego que fuera trasladado en una ambulancia pública al hospital Italiano cuando días anteriores a un vecino con un ACV hemorrágico se le había negado esa posibilidad. Distrito Interior pudo formular esa y otras preguntas al ser recibido en su despacho.

Inicialmente el intendente agradeció al equipo de salud que lo asistió de una manera rápida, lo que tiene mucho que ver con su regreso.

A partir de ello sobre el coronavirus luego de haberlo contraído, dijo que le ha permitido reflexionar durante el viaje y su recuperación (cuando estaba mejor), que «creemos que no nos va a pasar nada, pero es una enfermedad imprevisible y cuando ataca a los pulmones de moderado a grave uno no la pasa nada bien, lo pude vivir desde mi propia experiencia, uno tiende a negar la enfermedad, a querer continuar con la vida pero el estado de salud es el que manda».

«Tengo que agradecer a mi familia que me hicieron comprender que el cuadro era grave».

No estoy al 100%, reconoció y agregó que lo percibe cuando quiere retomar el ritmo como antes de la enfermedad. Aún así sigo pensando en continuar trabajando aunque reconoce que el cuerpo es el que lo permite o no.

Campana había sido vacunado unos días antes de contagiarse de coronavirus, por lo tanto los anticuerpos no tenían manera de hacer efecto, la vacuna dijo recomendarla a todos, tendiendo en cuenta la importancia de lograr la mayor cantidad de inmunidad posible.

-Momento del traslado del intendente al hospital Italiano de la Capital Federal-

Su traslado a Capital Federal en una ambulancia del SAME

El alcalde municipal dijo que su estado de salud fue determinante en lo ocurrido sobre el tema.

Luego detalló que está determinado por los organismos de salud, toda persona que tenga por su obra social o cobertura la posibilidad de trasladarse a un centro de salud privado para dejarle el lugar a quien puede requerir asistencia y no contar con esas posibilidades, pero la envergadura de la neumonía bilateral y el resultado de los análisis que le habían practicado en Villegas, para nada alentadores, motivaron que su familia, familia de médicos, lo decidiera.

Al consultarlo acerca de la inevitable comparación entre la posibilidad que tuvo de ser trasladado cuando cuenta con OSDE y la negación del uso de la ambulancia al paciente Marcelo Betanzo (fallecido) que también contaba con obra social capaz de hacerle frente al gasto de la ambulancia, dijo que su situación médica era muy diferente a la del mencionado, debido a la gravedad del caso.

Hay que priorizar la salud de las personas, sostuvo y reconoció que al momento de decidir acerca de su traslado, él, dentro de la camilla no estaba en condiciones de decidir absolutamente nada.

La decisión la habrá tomado mi esposa, mi familia, el equipo de gobierno que me acompaña en la función lo cual me parece coherente y claro. «La decisión fue totalmente acertada porque creo que podría no estar hablando con ustedes en este momento», enfatizó.

Por lo tanto estoy agradecido por quien tomó la decisión, por el equipo de salud y agradecido con la gente que me atendió en Buenos Aires, remarcó.

Campana también consideró que el trato recibido en el hospital al momento de su derivación no fue diferente al de otras personas, prueba de ello consideró que son los agradecimientos que llegan al personal del sistema de salud, independientemente si los pacientes son por Covid u otra enfermedad.

-La crítica de Sala al ser trasladado Campana en una ambulancia del SAME-

Sobre las declaraciones de Sala

El Director del hospital fue contundente al referirse a su traslado al que se refirió las horas posteriores afirmando que él no estaba de acuerdo con el modo en que se decidieron las cosas, por lo cual cuando la situación lo permitiera, el titular del Ejecutivo debería dar las explicaciones del caso.

No tengo pelos en la lengua y no traicionaría mis principios declaró oportunamente dejando en claro sus diferencias con el desarrollo de los acontecimientos en ese momento.

«Es un excelente Director, no tengo nada malo que decir de él, ha manejado esta pandemia junto a todo el equipo de salud de una manera encomiable».

«El pueblo debe estar agradecido del equipo de salud y sus profesionales», sugirió.

«Cada uno se hace cargo de sus declaraciones, eso es algo que no me tiene que preocupar, lo que importa es la forma en que desarrolla su trabajo, el comportamiento que ha llevado allí y la gestión que realiza dentro del hospital».

En su ausencia del cargo no fue el único «ruido» oído desde el hospital; la esposa de un funcionario recibió la quinta dosis ante la ausencia de uno d elos trabajadores de salud de Coronel Charlone que no llegó a tiempo al turno que tenía asignado, por lo que fue otro de los temas abordados al que redujo a la mínima expresión refiriéndose en la misma línea del Dr. Sala: «Lo importante es no desperdiciar una dosis», y reconoció los logros que General Villegas está teniendo en el abordaje de la enfermedad y la vacunación iniciada este jueves; es el resultado del trabajo conjunto con todas las áreas municipales intervinientes y las de Nación y Provincia, entre ellas, la Región Sanitaria II con la que reconoció que existe diálogo abierto de manera permanente.

El intendente que reconoció no estar al 100% de su recuperación más allá del alta de la enfermedad, adelantó que pasado algunos compromisos, entre ellos la Apertura de sesiones ordinarias previsto para el 4 de marzo, se tomará las vacaciones para luego poder hacer frente al año movido que lo espera.

Relacionado