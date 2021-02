El 8 de marzo se realizarán por tercera vez las pruebas libres en el circuito del club Eclipse (VIDEO)

Ramiro Quintana, integrante de Circus Motors, la Comisión que se hizo cargo del kartódromo de Eclipse lo confirmó al ser consultado por Distrito Interior luego de realizada la segunda fecha el pasado feriado largo.

Una vez más el trabajo realizado sobre la pista y la organización del grupo mostraron sus frutos, la capacidad de máquinas autorizadas y las personas se vio alcanzada apenas se habilitó el ingreso al predio.

Entre motos y karting fueron 50 los que giraron a lo largo de la tarde con una particularidad repetida respecto a la primera fecha, el público que no tiene posibilidades de ingresar por protocolo lo hizo desde afuera; por ello las expectativas están puestas para el 8 de marzo en que el Municipio lo permita, de manera limitada y con los cuidados del caso, no solo porque de ese modo se recaudarían más fondos que pueden volcarse a este deporte motor sino porque sería una manera de preservar a la gente que en su gran mayoría al encontrarse del otro lado del alamabrado sin controles no respeta el distanciamiento. Para ello acercarán a las autoridades la propuesta teniendo como referencia lo que ha sucedido al respecto.

Pero más allá de eso que no depende de la organización, el resto está bajo control y con una proyección que permite ilusionarse con el regreso de los motores en su máxima expresión.

Esta vez hubo un ensayo de largada con series que se realizaron por sorteo para que los pilotos nuevos que no han pasado por esta instancia pudieran experimentar la adrenalina de la luz verde, fue un momento de diversión y una oportunidad de ver un espectáculo diferente.

El circuito gusta en su trazado y satisface en su rendimiento, el resultado de la segunda fecha de pruebas libres ha permitido dar un paso más en la consolidación y recuperación de un espacio que estaba en suspenso y es capaz de tener directa o indirectamente un impacto importante en la ciudad. (Fotos: «Tachi» Obaya)

Relacionado