Volvió Campana, grabó un mensaje a la comunidad y así evitó las preguntas incómodas que lo esperaban

El primer mandatario villeguense retomó hoy su actividad en el municipio luego de su licencia por Covid.

La primera actividad fue una reunión a puertas cerradas en su despacho con su reemplazante, el radical José Tomaselli, con quien permaneció hasta cerca de las 11 de la mañana; luego, otros compromisos de por medio grabó el mensaje a la comunidad, con el que evitó el contacto con la prensa, sabiendo que sería blanco de preguntas incómodas por su traslado a Capital Federal en una ambulancia del Estado Municipal y la vacuna aplicada a la esposa de un funcionario (a la que se refirió el Dr. Sala en una nota esta mañana en FM Peregrina), principalmente.

Campana se encuentra bien, recuperado, aunque el ritmo con el que se encontraba antes de contraer el virus lo irá adquiriendo con el correr de los días.

Mensaje del intendente

“Hoy 17 de febrero de 2021 quiero saludarlos queridos vecinos del Partido de General Villegas. Por suerte estoy de vuelta en esta tarea para la que me han elegido ustedes y realmente tengo palabras de agradecimiento para quienes me asistieron, al equipo de sanidad que está haciendo una tarea encomiable y mi agradecimiento más profundo a ellos. El hecho que esté aquí tiene que ver con ellos y por supuesto al que me atendió en Buenos Aires.

De más está decirles que tenemos que cuidarnos y mucho porque esto nos golpea a todos. El comienzo de clases, la campaña de vacunación (que se está realizando un simulacro) y mañana se va a iniciar y por eso les recomiendo a todos aquellos que se anoten para poder vacunarse.

Particularmente con los eventos, el comienzo de clases y todo lo que tenemos este año por delante demás está decir que tenemos que cuidarnos y mucho con las medidas de higiene, el uso del barbijo, el distanciamiento social y fundamentalmente acatar las normas y los protocolos en todos los casos.

Tenemos varios pacientes y sabemos que nuestro sistema de salud está abarrotado de gente, la terapia está a pleno, así que tenemos que ser muy cuidadosos para no saturarlo.

Nuevamente quiero agradecer especialmente a quienes han estado muy cerca mío y decirles a todos que estoy muy feliz de retomar las funciones y nuevamente la recomendación de cuidarnos todos.

Muchísimas gracias queridos vecinos”.

Relacionado