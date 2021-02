Camioneros Autoconvocados realizó fuerte crítica al Centro de Transportistas de Gral. Villegas (VIDEO)

Uno de los referentes del movimiento que está llevando a cabo la medida de fuerza para que se actualice la tarifa, Damián Farías, denunció que ayer martes, camiones del Centro realizaron viajes para una planta cerealera de una importante firma.

Días pasados, integrantes de la Comisión de la entidad habían asegurado no acompañar físicamente la medida por estar adheridos a CATAC, entidad que no planteaba el reclamo en este caso, pero sí moralmente, por lo que no moverían ningún camión hasta que se resolviera el conflicto, sin embargo, aseguró el entrevistado, que con lo realizado faltaron a la verdad.

Relacionado