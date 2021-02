¿Qué motiva a este hombre que pasó por Villegas a recorrer más de 1.000 kms. a caballo? (VIDEO)

Federico Maza partió el 2 de enero desde la ciudad de Mendoza con destino Cacharí, en el partido bonaerense de Azul. En su recorrida hizo un alto en General Villegas donde este empleado de banco permitió conocer su máxima motivación, el amor a los caballos y ¿qué más?.

El recorrido va incluyendo lugares, como La Paz, San Luis, Fraga, Batavia, Huinca Renancó, Coronel Hilario Lagos, Gral. Villegas, Gral. Alvear, Tapalqué, entre otros. Recorre unos 40 km por día, para hacer más de 1.100 kms. en total.

Es empleado bancario y acumuló vacaciones para poder realizar este sueño que viene de la mano del amor que tiene por los caballos criollos, sus dos primeros fueron Conocencia Garrote RP 11 y Del Nueve Gallero RP 1625 que lo acompañan en esta travesía, a los que sumó un tercero.

En su arribo a General Villegas proveniente de Banderaló donde pasó dos noches en el establecimiento de los Duhalde, se tomó unos minutos para dialogar con Distrito Interior, fue en el camino vecinal que une proviene de Elordi al que fueron a recibirlo dos jinetes locales que le dieron la bienvenida para acompañarlo hasta la quinta de Gustavo Castaño donde se hospedó.

Así transcurren las horas que le van aportando una experiencia inolvidable la que por ahora no tiene pensado volvar en un libro pero que no descarta, porque cuenta que aquellos momentos en los que le provocan alguna reacción especial los plasma en formato mensaje de voz para no pasarlos por alto. Esa tecnología es la misma que le permite ir adelantando la posta siguiente, ya que lo aguardan, como sucedió el sábado al caer el día, «conocidos desconocidos»; gente que comparte su misma pasión y por lo tanto quiere ser parte aportando su «gauchada».

Una charla franca para conocer de primera mano a este emprendedor de aventuras que no quiso dejar para después lo que puede estar haciendo ahora.

